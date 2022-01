Volt, ahol 16 fokot mértek január elsején az országban

2022. január 1-jén volt olyan település, ahol a hőmérséklet elérte a + 16 fokot, ami nagyon kirívónak számít, hiszen az elmúlt 40 évben olyan is volt, hogy ezen a napon -31 fokot mértek. (Egész pontosan 2015-ben, Bodzafordulón -31,4 fokot.)



A legkisebb hőmérsékleti értékek egyébként ebben a periódusban Romániában -12 és -4 között mozognak, míg a maximumok -5 és +4 fok között. Most viszont, 2021 utolsó éjszakáján +11 fok volt Nagyszebenben, +12 Calafatnál és 6 fokot mértek Brassóban. 13 órakor pedig + 16 fok volt Pitești-en és Stolnici-nál.Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy néhány korábbi évben is voltak már hasonló mértékű felmelegedések az újév kezdetén, így kiemelten meleg szilveszter volt pl. 1980-1982 között, 1987-ben, 2007-ben vagy 2018-ban is. Az elmúlt 40 rekord értékeit mégis tavalyelőtt, 2020 végén mérték, amikor pl. +18,1 is fok volt Oltenițán (Călărași megye).