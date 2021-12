Tervek: a Kiss, a Whitesnake, az Iron Maiden és a Uriah Heep is felép jövőre Bukarestben

A Kiss, a Whitesnake, az Iron Maiden, a Placebo, Uriah Heep és David Garrett hegedűművész is koncertezni fog 2022-ben Bukarestben. Fellépnek jövőre a fővárosban egy évfordulós előadáson a Lord of The Dance huszonötödik éve turnézó táncosai is.



A nevesebb külföldi előadók közüllátogat elsőként Romániába, április 9-10-én koncertezik Bukarestben. A gótikus metált képviselő portugálmájus 12-én várja a rajongókat a fővárosi Római Arénákban. Ugyanitt lép fel május 15-én aés azDavid Garrett két koncertet is tart Romániában: május 17-én Bukarestben, 20-án pedig a kolozsvári BT Arénában hegedül. Szintén május 20-án lép fel a fővárosi Romexpo csarnokban az alapításának negyvenedik évfordulóját világkörüli turnén ünneplőmetálzenekar.A legendás Iron Maiden ugyancsak a Romexpóban koncertezik május 26-án. Három nappal később azenél majd a kiállítási csarnokban.Június 3-4-én a, 7-én azzenekart láthatják a rajongóik Bukarestben, július 4-én pedig 14 év után újra a román főváros vendége lesz ais.Július gazdag lesz a külföldi fellépésekben: 7-én, 13-án a Placebo, 16-án a Kiss koncertezik Bukarestben. Utóbbi zenekar búcsúturnéjának egyik állomása lesz a román főváros. Szintén 16-án az ugyancsak búcsúturnén lévővárja a romániai rajongóit.július 18-án lép fel a Római Arénákban. Az ötven éve alapított metálzenekar bukaresti koncertjét eredetileg tavaly júliusra tervezték, és két évvel elhalasztották.Szeptember 18-án a Lord of The Dance művészeit csodálhatják meg élőben Bukarestben a tánc romániai szerelmesei.idén szeptemberben kellett volna fellépnie a fővárosban, a neves DJ végül jövő év szeptember 24-én lép fel az Alkotmány téren. Október 27-én Uriah Heep Bukarestben is megünnepli a létrehozásának ötvenedik évfordulóját.