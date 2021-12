Borboly Csaba is kapott medveszar konzervet a Csíki Sörtől, cserébe Márton Áronról szóló könyvet adott

Július elején különös ajándékot kapott a szerkesztőségünk: egy doboz medveürüléket, ami a Csíki Sör legújabb terméke volt, és közvetlenül a megjelenése után a cég tulajdonosa úgy gondolta, hogy a szerkesztőségünk is megérdemel egyet, mivel főként kritikus hangnemben elég sokat foglalkoztunk a vállalat ilyen-olyan ügyeivel.



Képernyőmentés / Borboly Csaba Facebook-oldala.

Az ajándékot megköszöntük, egy videóban ki is bontottuk, hogy megbizonyosodjunk, tényleg arra vetemedett a vállalat, hogy már a medvekakiból is terméket állít elő. És tényleg. Hát jó, nyugtáztukajándékát, de azért maradtak kérdéseink a termékkel kapcsolatban.Elsősorban az, hogy vajon miért használják a Székely Termékekhez nagyon hasonló logót, mint ahogy tették a Csíki Csipsz termékük esetében . Ráadásul erre ráírták, hogy ‘igazi székely termék”, ami felveti a kérdést, hogy ez a lépés mennyire korrekt egy évekig épített branddel szemben, amelynek tagjai igen komoly munkát fektetnek a minőségre, és a hagyományőrzésre.Akkor kérdéseinkkel megkerestük, egyrészt, mert a Hargita Megyei Tanács elnökeként az ő hatáskörébe tartoznak a Székely Termékek, másrészt azért, hogy megtudjuk, nem értelmezi-e sértő üzenetként, hogy a konzerven azt írja: 'B. Csaba kedvence', tehát egy medveürülék-termékről a vásárlók rögtön rá asszociálnak, aki közismerten a “medveprobléma” megoldásáért küzd évek óta, sokszor a környezetvédők ellenében is.Borboly Csaba akkor nem válaszolt a megkeresésünkre, ám december 30-án jelezte, nem szeret adósággal átmenni az új évre, ezért nézzük reggel 8:30-kor a Facebook-oldalát, mert lesz videó, amelyben válaszolni fog a kérdéseinkre is.A videókutya szereplésével kezdődik, azaz élőben követhetjük, ahogy a megyei tanácselnök kimegy a kapun, és elindul Csíkszentsimonba. Útközben elmondja, mekkora probléma, hogy nem kapnak a medvetámadások áldozatai reális segítséget, kártérítést, és tulajdonképpen a legtöbb áldozat kiszolgáltatott helyzetben van, biztosítása sincs.Borboly arról is beszámol, hogy ő maga is kapott a cégtől ajándékba egy medvetrutyi konzervet, majd arról nyilatkozik, hogy ő egyáltalán nincs megsértődve a 'B. Csaba' miatt, és akár nyugodtan ráírhatják a teljes nevét a konzervre.A cég helyszínére érkezve Borboly emlékeztettekereskedelmi igazgatót, hogy a medveszar konzerven azt írja, hogy a befolyó jövedelmet a medveprobléma kezelésére fordítják, és átadott egy dokumentumot, amelyben arra kérte a vállalatot, hogy segítsenek a medvetámadások áldozatainak.Borboly a videóban ismertette, hogy csaknem 40 medvetámadás volt az idén az országban, a legtöbb Hargita megyében. Az áldozatok többsége pásztor, akik a támadások következményeként nem minden esetben tudnak új munkahelyet találni. A csíkszentsimoni gyár pedig az adományozáson túl akár az alkalmazásukban is segíthetne.Borboly ugyanakkor felajánlotta a cégnek, hogy örömmel várják őket az “igazi” székely termékcsaládba. A tanácselnök a medveürülék ajándékot egyról szóló könyvvel viszonozta. (.)