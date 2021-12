A megszokottnál melegebb időjárással köszönt be az új év

az AGERPRES-nek elmondta, pénteken az ország nagy részében a sokéves átlagnál melegebb lesz, a délnyugati régiókban pedig szokatlanul magas hőmérsékleti értékek várhatók. Esőre az északnyugati, helyenként a nyugati, illetve elszórtan a többi országrészben lehet számítani.A hegyekben pénteken esni fog, ami hóolvadást okoz, a magaslatokon - elsősorban az északi hegyvonulatokban - vegyes csapadék várható. Az északnyugati régiókban a lehulló csapadék mennyisége helyenként elérheti a 10-15 litert négyzetméterenként, a déli, délkeleti síkságokon pedig a reggeli órákban és elszórtan az éjszaka folyamán, esetenként szemerkélő esővel párosuló ködképződésre lehet számítani.A meteorológus tájékoztatása szerint erősebb szél csak a hegygerinceken várható. A maximális nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között, a minimumok pedig 0 és 7 fok között váltakoznak majd pénteken.A felmelegedés újév első napján is folytatódik, a hőmérsékleti értékek jóval meghaladják majd a január eleji sokéves átlagot. Az ország nagy részében felhősödésre lehet számítani, az északi megyékben helyenként, a központi és északkeleti régiókban pedig elszórtan esni fog. Hegyvidéken szintén esni fog, ezért a hóréteg tovább olvad majd, havas eső és havazás csak a magaslatokon várható. A Déli-Kárpátokban és a Kárpátkanyarban a szél sebessége elérheti 80-90 kilométert óránként.

