Adriana Pistol: az ötödik hullám sokkal gyorsabban tetőzhet, mint a negyedik

Az omikron-vírusváltozat által okozott ötödik járványhullám vélhetően rövidebb időn belül tetőzik majd, mint a delta-variáns meghatározta negyedik hullám - jelentette ki szerdán a Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ igazgatója.



Az egészségügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatónrámutatott, az omikron-variáns jelentősen gyorsabban terjed, mint az eddigi vírusváltozatok. A szakember felhívta a figyelmet azokra a tényezőkre, amelyek meglátása szerint megnehezítik az ország helyzetét a járvány ötödik hulláma előtt: a 65 éven felüli személyek és a krónikus betegek 60 százaléka nincs beoltva; a teljeskörűen beoltottak mindössze 25 százaléka kapta meg az emlékeztető oltást; nehézkesen haladnak a járványügyi vizsgálatok, mivel az országba érkezők közül sokan nem töltik ki a beutazási formanyomtatványt; késik a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetése.E tényezők mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a járványgörbe felfele ívelésekor exponenciálisan nőjön majd az új megbetegedések száma, és míg a negyedik hullám 52 nap után tetőzött, az omikron okozta hullám a becslések szerint három héttel korábban, 31 nap alatt tetőzhet, 25 ezres vagy akár ennél is nagyobb napi esetszámmal. A Covid-igazolvány bevezetése esetén kevésbé lenne meredek a járványgörbe emelkedése, így csökkenne a kórházakra nehezedő nyomás - vélekedett Pistol.A Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ igazgatója szerint az omikron január közepére válhat dominánssá, január végére pedig közösségi terjedést mutathat.Adriana Pistol kiemelte, még ha be is igazoldóik, hogy a koronavírus omikron-variánsa sokkal kisebb eséllyel okoz súlyos megbetegedést, mint a korábbi vírusváltozatok, az egészségügyi ellátórendszer legalább annyira le fog terhelődni, mint idén októberben.A szakember három forgatókönyvet ismertetett az újabb hullámnak az egészségügyi rendszerre gyakorolt hatása kapcsán. A legsúlyosabb esetben a Covid-betegek számára rendelkezésre bocsátott 25 ezer ágy 27 nap alatt betelik, az 1500 intenzív terápiás ágyat pedig 20 nap alatt elfoglalják.egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón azt ajánlotta a lakosságnak, hogy mindenki szerezzen be egy pulzoximétert és egy lázmérőt, amelyek nagyon hasznosak az enyhébb tünetekkel otthon lábadozó koronavírus-fertőzöttek számára.A tárcavezető ismét hangsúlyozta a tesztelés fontosságát, és felhívta a figyelmet az antivirális szerekkel történő öngyógyítás veszélyeire.