Adatbázis jön létre, amelyben azok az orvosok lesznek benne, akikhez a meleg közösség tagjai bizalommal fordulhatnak

A melegjogokért küzdő ACCEPT Egyesület bejelentette, hogy dolgoznak egy olyan adatbázis létrehozásán, amely olyan orvosokat összesítene, akikhez bizalommal, diszkriminációtól való félelem nélkül fordulhatnak az LMBTQ közösség tagjai.



Az ACCEPT szerint ugyanis sokszor diszkriminatívan lépnek fel az orvosok a meleg közösség tagjaival szemben, és sokan emiatt hajlandóak az egészségügyi szolgáltatásokat mellőzni, mivel sértő vagy sztereotipizáló kijelentéseket fogalmaznak meg velük szemben.Az Szabad Európa Rádió hosszú cikket közölt a témában, ebben több aktivistát, szakembert és pácienst is megszólaltattak."Megpróbáljuk megtudni, kik azok a specialisták és orvosok, akikhez a meleg férfiak és nők és a transzneműek bizalommal fordulhatnak, illetve a HIV-fertőzöttek is. Megpróbáljuk lefedni Moldvát Jászváros központtal, a Bánátot Temesvárral, illetve Kolozsvár, Bukarest és Brassó lesz még a listán, ezeken a helyeken biztosan vannak szakemberek, akik nem előítéletesek vagy ellenségesek" - mondta, az Accept Egyesület elnöke.A tervek szerint az adatbázisban többféle szakember benne lesz, többek közt pszichológusok és endikronológusok is. ( via eurpalibera.ro