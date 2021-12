A TikTok beelőzte a Google-t és a világ leglátogatottabb felülete lett

Egy másik nagy meglepetés 2021-re, hogy a Youtube videomegosztó oldal idén a nyolcadik helyre csúszott vissza (tavaly 2. volt a rangsorban) és a látogatottság szempontjából megelőzte őket a Netflix, ami fontos paradigmaváltásra utal az online tartalmak fogyasztását illetően.A Facebook a hatalmas botrányok ellenére is stabilan tartja helyét, továbbra is a harmadik helyen áll a rangsorban.A 2021-es ranglista így néz ki:1. TikTok2. Google3. Facebook4. Microsoft5. Apple6. Amazon7. Netflix8. Youtube9. Twitter10. Whatsapp

Letaszították trónjáról a Google keresőjét, 2021-ben a TikTok lett a világ leglátogatottabb oldala, annak köszönhetően, hogy idén szeptemberben rekordnak számító, 1 milliárd aktív felhasználót szereztek. A TikTok tavaly még a ranglista hetedik helyén állt, azonban idén egyenesen hat helyezést ugrott előre, így a világ legnépszerűbb felületévé nőtte ki magát – írja a Hotnews a The Hill -re hivatkozva.