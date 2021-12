Az omikron miatt a világ több nagyvárosában lefújták a nagy újévi ünnepségeket

A koronavírus omikron variánsának terjedése miatt a világ számos nagyvárosában lefújták a nagy újévi ünnepségeket vagy az országos korlátozások miatt nem lehet ezeket megtartani, írta összeállításában a CNN, amelyet a Telex szemlézett.



Nem lesz tűzijáték az Akropolisz felett, miután minden nyilvános karácsonyi és újévi ünnepséget töröltek Athénban. Nem lesznek nagy bulik Berlinben, Münchenben vagy Frankfurtban sem, és elővigyázatosságból Londonban is törölték a Trafalgar térre tervezett eseményt.A párizsi vezetés is bejelentette, hogy nem lesz tűzijáték a Champs-Elysées felett, ahogy Rómában sem tartják meg a nagy ünnepségeket, Velencében is lemondták a szabad téri koncerteket és tűzijátékokat. Újdelhiben sem lehet majd tömeges összejöveteleket tartani, habár a bárok és éttermek korlátozásokkal fogadhatnak vendégeket.Több nagyvárosban azonban továbbra is tervben vannak a nyilvános események, csak fokozott elővigyázatosság mellett. New Yorkban a Times Square-en nem törölték teljesen a hagyományos újévi bulit, de kevesebben vehetnek részt rajta, és mindenkinek maszkot kell viselnie.Las Vegasban is nyolc kaszinóhotel tetejéről fognak nyolc percen át fellőni tűzijátékokat, és Dubajban a Burdzs Kalifánál, valamint Tajpejben is lesz tűzijáték. Korlátozások mellett Fokvárosban is engedélyezik az újévi ünnepségeket, ahogy Sydney-ben is, de az ausztráliai városban ezúttal előzetesen jegyet kell venni a résztvevőknek.Rio de Janeiróban decemberben egyszer már lefújták a nagy újévi bulit, de aztán a héten mégis meggondolták magukat. Szakértőkkel konzultálva a város vezetése úgy döntött, hogy „nyugodt, békés és szervezett módon” megünneplik az év végét. Viszont a bulizókat arra kérik, hogy lehetőleg maradjanak otthonuk közelében.