Rocky-idézettel kívánt boldog ünnepet mindenkinek Florin Cîțu

"Szia. Elmúlt 2021, és együtt mentünk át rajta. Mennyi személyes, mennyi szakmai kihívás volt. De most karácsony este van, és fontos, hogy mindannyian toleránsabbak legyünk, és elfogadjuk a körülöttünk élőket olyannak, amilyenek. Számomra a 2021-es év leckéje Rocky Balboából származik, az életről szól" - mondta bevezetőjében Florin Cîțu. Ezután angolul idézte Rockyt."Nem számít, hogy ki vagy, az élet nagyot fog ütni rajtad. A fenekedre fogsz esni. De az élet nem arról szól, hogy milyen keményen tudsz ütni, hanem arról, hogy mennyire tudod állni az ütéseket, és továbblépni. Így nyerhetsz. Boldog karácsonyt! Biztos vagyok benne, hogy 2022 tele lesz kihívásokkal, de ezeket is együtt fogjuk átvészelni. Boldog ünnepet és boldog karácsonyt!" - mondta üzenete végén Florin Cîțu, aki ezután egy mikulássapkát húzott a fejére. (g4media.ro, stiri.tvr.ro, hírszerk.)

Florin Cîțu volt miniszterelnök, a PNL elnöke a Facebook-oldalán közzétett videóval búcsúztatta az évet és kívánt boldog ünnepet. A felvételen nagyon laza, és egy híres rockszerzemény, a "Santa Claus Is Coming to Town" (Alice Cooper&John5 & Billy Sheehan & Vinny Appice előadásában) megy a háttérben.