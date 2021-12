Új biznisz kispénzűeknek: hétszer oltatta be magát mások nevében egy szlovén férfi

Előzetes letartóztatásba került egy szlovén férfi, aki mások nevében hétszer olttatta be magát két hónap alatt a koronavírus ellen - írja az MTI alapján a 444.hu.



A hatóságok felelősségre vonják azt a négy személyt is, akik fizettek a férfinak azért, hogy a nevükben vegye fel a vakcinát. Őket azzal vádolják, hogy kihasználták és manipulálták a letartóztatott férfit, akinek szociális problémái voltak, ezért csekély összegért cserében az egészségét is hajlandó volt kockáztatni.Az említett személy különböző oltópontokon jelentkezett be oltásra a négy férfi nevében, az ő betegkártyájukat használva. Egyelőre nem derült ki, a hatóságok hogyan szereztek tudomást a csalásról, de a nyolcadik oltás felvételénél már a rendőrség várta férfit, akit a helyszínen le is tartóztattak.Azok a személyek, akik a hivatalos állami szervektől vagy közjegyzőtől hamis nyilatkozat alapján kapnak igazolást, három évig terjedő börtönbüntetést is kaphatnak Szlovéniában.Szlovén lapok szerint korábban is volt példa hasonlóra. Olyan emberek, akik nem akarták felvenni az oltást, de szükségük volt védettségi igazolásra, 150 eurót fizettek annak, aki megtette ezt az ő nevükben, helyettük. Főleg nehéz szociális körülmények között élő embereket, hajléktalanokat, szenvedélybetegeket használtak fel erre a célra. Arra azonban eddig nem volt példa, hogy egyetlen ember több megbízott nevében is felvegye a védőoltásokat.