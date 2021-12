Beszólt a vezető politikusoknak az Avaaz Mikulása: „Ha a Föld egy bank lenne, már rég megmentettétek volna!” (videó)

A Mikulás figyelmezteti is a világ vezetőit, hogy rajta vannak a feketelistáján a "klímaárulás" miatt: "

Az Avaaz mozgalom a Mikulással mondatja el, mi a legfőbb oka környezetünk állapota romlásának. Úgy vélik: a politikusok nemtörődömsége a fő ok, akik csak mímelik a természetvédelmet, de tulajdonképpen csakis a pénz és a hatalom érdekli őket.