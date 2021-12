Ezért terjedhet így az álhír Romániában: csak 12%-unk ellenőrzi a hírforrások hitelességét

Az álhírek okozta káosz komoly gondokat jelent egy-egy társadalomban, különösen most, a COVID-19 világjárvány idején, amikor mindenféle hamis vagy részben igaz információ jelenik meg. Az álhírek elleni védekezés első lépése az lenne, hogy legalább a Google-ban rákeresünk a WhatsApp-on vagy a Facebookon kapott „bombahírek” kulcsszavaira. Segít átlátni más forrásokat, más perspektívákat, tájékozódni a piacon lévő régebbi publikációkból, különböző politikai látásmódokról.Az Eurostat adatai szerint 2020-ban, a COVID-19 világjárvány alatt az Európai Unió 16 és 74 év közötti polgárainak 23%-a ellenőrizte le a keringő információkat.A romániaiak körében ez az arány mindössze 12% volt: ilyen arányban ellenőrizték a közösségi oldalakon vagy általában a neten található információkat. E tekintetben az utolsó előtti helyen állunk az EU-ban. Csak a litvánok vannak valamivel mögöttünk (11%).A lengyelek és a bolgárok 16%-a, a magyarok 24 százaléka ellenőrzi azokat az információkat, amelyekkel találkozik. A legóvatosabbak az „álhírek” kockázatával szemben Hollandia (45%), Luxemburg (41%), Írország (39%) állampolgárai.

