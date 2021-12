Robotpilótára állított Teslában szülte meg gyermekét egy nő Philadelphiában

A nőnek elfolyt a magzatvize útközben, és elakadtak a forgalomban. Az összehúzódások egyre erősebbek lettek, ám az autó alig mozdult. A házaspár rájött, hogy nem fognak tudni időben beérni a kórházba. Keating beállította célállomásnak a kórházat, és robotpilótára állította a Teslát. Elmondása szerint egyik kezét ugyan a volánon tartotta, de elsősorban a feleségére figyelt. A nő megszülte a kisbabát, mielőtt megérkeztek volna a kórházba. A köldökzsinórt is az autóban vágták el. A pár akkor könnyebbült meg, amikor kisbabájukat megvizsgálta a neonatológus, és közölte velük, hogy teljesen egészséges. Valentin Baciu képe a Pixabay -en.

