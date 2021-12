Titanic-kiállítás Londonban: most bárki végigsétálhat a legendás hajóbelsőben

"Úgy gondoljuk, az emberek valóban jobban megértik majd a Titanic történetét, és remélhetőleg szembesülnek számos mítosszal, legendával és tévhittel, amelyek a történettel kapcsolatban élnek bennünk, és egyben szembesülnek a hiteles történettel" - mondta, a kiállítás kurátora."A kiállítás több mint 200 eredeti, az Egyesült Királyságban még soha nem látott tárggyal büszkélkedhet. Lépj kapcsolatba a Titanic utasaival, hallgasd meg vallomásaikat, és fedezd fel történeteiket tárgyaikon keresztül. Az ő nyomdokaikban járhatsz, miközben a hajó belsejének életnagyságú, részletes rekonstrukcióit fedezheted fel, és szemtanúja lehetsz a pazar első osztályú lakosztály és a szerény harmadosztályú kabin közötti éles kontrasztnak" - olvasható a kiállítás honlapján A tárlatnak a Dock X London rendezvényhelyszín ad otthont. Az esemény december 17-én nyílt meg és tavaszig tart.A kiállított relikviák között megelevenedik Victor Peñasco, egy tehetős spanyol utas története is, aki ifjú menyasszonyát és szobalányukat a 8-as mentőcsónakba segítette, mielőtt visszahúzódott a süllyedő hajóra, hogy mentse a többi utast - soha többé nem látták.

A tárgyak mellett a hajó folyosójának és kabinjainak életnagyságú másolatai is láthatók.

A Titanic-ról származó ruhák, edények és személyes tárgyak képezik részét egy Londonban nyílt kiállításnak - számol be az Euronews . A tárlat új szemszögből mutatja be a szerencsétlenül járt óceánjáró tragédiáját: a hajó 1912-ben, első útja során süllyedt el.