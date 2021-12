A magyar Nobelnek számító Bolyai-díjat adták át Karikó Katalinnak

Karikó Katalin kapta a Bolyai-díjat, a magyar tudomány legrangosabb elismerését. A mRNS-alapú orvoslás és az új típusú oltások magyar kifejlesztője a díjátadó után a Telexnek elmondta, hogy hol fogja tartani a már több mint hetven tudományos elismerését, és arról beszélt, hogy időnként egyesével is próbálja meggyőzni az őt megkereső oltáselleneseket, bár ezt alapvetően hitkérdésnek tartja.



A Bolyai-díjat kétévente ítélik oda, kizárólag nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredménnyel lehet kiérdemelni, és egyetlen kutató kapja, vagyis ez a magánalapítású díj a legnagyobb presztízsű a magyar tudományos elismerések közül. Azt, hogy idénlesz a díjazott, már októberben bejelentették. Az lett volna a meglepetés, ha nem így történik: nagyon régen volt olyan, hogy a világ valóban egy magyar kutatóról beszéljen, mint az Karikó Katalinnal történik gyakorlatilag folyamatosan az utóbbi egy évben.Az új, mRNS-alapú vakcinatípus gyors kifejlesztését lehetővé tevő tudományos áttörést kutatótársával,nel együtt Karikó Katalin teremtette meg még a kétezres évek elején. Pályafutásának korábbi nehézségeiről, elutasítottságáról, arról, hogy sokszor a főnökei sem hittek abban, amit csinál, sokszor nyilatkozott már. A koronavírus-járvány azonban gyökeres változást hozott ebben is. Mint fogalmazott: „Ha nem lenne pandémia, most senki nem tudná, hogy ki vagyok.”Míg Karikó nevét két évvel ezelőtt még itthon sem sokan ismerték a szűkebb szakmáján kívül, 2021-re a nyolcvanas évek óta Amerikában élő magyar kutató globális ikon lett, aki az elmúlt hónapokban sorban kapta a nevesebbnél nevesebb tudományos díjakat. Mint a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) péntek esti Bolyai-díj-átadóján elhangzott, ezekből idáig körülbelül hetvenet kapott meg az elmúlt időszakban

„A férjem Philadelphiában most építi át a beépített üvegszekrényt, abban fogjuk tartani a díjakat. Idáig a kísérleti jegyzőkönyveim füzetei voltak ott, most azokat egy kicsit arrébb kell tenni,

bár már azokra is jelentkeztek abból az archívumból, ahol minden Nobel-díjasnak is tartják a jegyzőkönyveit. Most nekem is igényt tartanak az összes jegyzetemre, füzetemre – mondta a díjátadó után a Telex kérdésére , hogy fizikailag hol fér el annyi díj, amit lassan már nagyipari mennyiségben kap a világ minden táján.Bár a Nobel a várakozások ellenére egyelőre nem jött össze, így is a világ legmeghatározóbb, legtöbbet szereplő és egyik legnagyobb hatású kutatójáról van szó, így elég természetes volt, hogy a legnagyobb magyar díjat is csakis ő kaphatja. Erről egy 14 tagú bizottság dönt. A Bolyai-díjatkezdeményezésére magánszemélyek hozták létre még 1998-ban azzal a céllal, „hogy az emberek értékrendjében méltó helyre emeljék a tudást és a tudományt, így biztosítva a tudósokat megillető társadalmi elismertséget”. A magántőkéből létrehozott alapítványi díjat nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket elérő magyar tudósok kaphatják meg, a díjjal 100 000 euró pénzjutalom jár.„Az alapítóknak az is célja volt, hogy az emberek elé oda lehessen állítani komoly tudósokat is, hogy ilyen sztárok is vannak, nem csak tévécelebek. Azt is várjuk a Bolyai-díjasoktól, hogy a tudomány követei legyenek, és példaképek a fiatalabb kutatói generáció számára” – mondta a Telexnek Szabó Gábor fizikus, a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont vezetője, aki a Bolyai-díjat odaítélő alapítvány kuratóriumának is az elnöke.„A díjat odaítélő bizottság munkája nem nyilvános, de annyit mondhatok, hogy valószínűleg olyan nagyon sokáig idén nem kellett gondolkodni, hogy a Kati legyen a díjazott.”A Bolyai-díjat idén is a köztársasági elnök adta át.arról beszélt, hogy rögös út a tudományé, és bár Karikó Katalinnak is sokszor kellett azt hallania, hogy amivel foglalkozik, badarság, ma az egész világ ünnepli a mRNS-technológiát, ami nemcsak egyetlen betegség, hanem számtalan betegség elleni küzdelemben lesz fontos eszköz.„Karikó Katalin immáron nemcsak egy a számos kiváló magyar tudós közül, hanem valóságos világsztár, aki képes rá, hogy a tudományra épülő, de a tudománnyal szemben mégis bizalmatlan korunkban személyes példát mutasson” – mondta Áder, azt hangsúlyozva, hogy a Bolyai-díj „a haza, a szülőföld elismerése, a legnagyobb presztízsű magyar tudományos díj”.