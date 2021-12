A gyerekét hordozókendőben magára kötő Fekete-Győr Andrással gúnyolódott a Fidesz megmondóembere

Három hetes kisfiát, Álmost hordozókendőben magára kötve csomagolt ajándékokat a magyarországi Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz Akciója keretében kedd este Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke. Erről egy bejegyzést is közzétett a közösségi oldalán, a Fidesz egyik megmondóemberének számító korábbi műsorvezető, Rákay Philip viszont megpróbált gúnyt űzni belőle.



Azzal a felvezetővel osztotta meg Fekete-Győr fotóját, hogy "SZÉP ÚJ VILÁG". A 444.hu szerint Rákay posztját még a saját követői sem értették/értékelték, ezért megpróbálta elmagyarázni nekik, mire gondolt: „Saját magát diszkreditálja Fegyőr. Nemrég még azzal fenyegette politikai ellenfeleit, hogy addig kell »satuba rakni, amíg az illető elveszíti az idegrendszerét«, most pedig arról posztol, ahogy a konyhában egy újszülöttel cukiskodik. Mindkettő ő volt, mi csak tükröt tartunk neki. Ne a tükörre haragudjunk!” A bejegyzése azonban már nem látható, mert törölte.A Fideszes influenszer kötekedése eléggé nagy visszhangot váltott ki, sokan lehúzták az ízléstelen próbálkozása miatt, és számos férfi posztolt magáról olyan fotót, melyen maga is mellkendőben hordozza a csecsemőjét. Például, a Párbeszéd képviselője, aki azt írta, hogy: "Én is gyakran vittem hordozókendőben a gyerekeimet, amíg kicsik voltak, mind a négyet. Imádták, ahogy én is: fantasztikus érzés. De mondok "durvábbat": gyeden is voltam. Életem egyik legjobb döntése volt."Rákay beszólását Fekete-Győr sem hagyta szó nélkül. "Ideje egy picit beszélnünk a férfiasságról" - írta. Majd kifejtette, hogy szerinte nem attól lesz férfias valaki, hogy nem vállal át terheket a párjától a gyereknevelésben - éppen ellenkezőleg. "Sőt, képzeld, az a férfi sem változik hirtelen nővé, aki tud főzni vagy pelenkázni.Tudod, hogy ezzel szemben mi az, ami férfiatlan? Beszólni egy apának, aki a lehető legszorosabb kötődést igyekszik a gyerekével kialakítani, majd a reakciókat látva reszkető kisnyusziként törölni a posztot."