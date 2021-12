Elhunyt Vargha Jenő-László kolozsvári pszichoterapeuta

Tragikus hirtelenséggel, 67 éves korában elhunyt dr. Vargha Jenő-László kolozsvári pszichoterapeuta, nyugalmazott adjunktus.



Vargha évtizedeken keresztül oktatott a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Alkalmazott Pszichológia Tanszékén, amelynek adjunktusa és előadó tanára volt. Az egyetemi oktató emellett gyakorló pszichoterapeutaként, képzőként és szupervízorként is tevékenykedett.Több könyve is megjelent a Polirom Kiadónál: 2003-banés 2005-ben pedig acímű kötete más szerzőkkel együttműködésben jelent meg.Szakmai véleményét a Transindex többek között A félelem a szövetségesünk is lehet a járványban és a Hipnoszülés: nem csodaszer, de sokat segíthet cikkeiben kérte ki.A nyilvánosság előtt legutóbb Szamosközi István pszichológiaprofesszor módszereit ellenezve szólalt meg a Krónika megkeresésére