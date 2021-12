Veszélyes fekete párduc kószálhat egy magyarországi város határában

A rendőrség közleménye szerint elemezték a videót, és úgy tűnik, a felvétel valódi, és szakemberek véleményei alapján egy fekete párduc látható a képkockákon. Valószínűleg fogságból szabadulhatott, és megközelíteni, etetni nem ajánlatos.Egy bejelentés nyomán a rendőrség az állat nyomait is megtalálta nem messze a felvétel helyszínétől. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy ha látják, maradjanak távol a vadállattól, és azonnal hívják a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy a 107, 112 központi segélyhívó számok valamelyikét.​

