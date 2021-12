Több mint százan buliztak a klubban, a rendőrség is benézett, de nem voltak parti hangulatban

Romániában csütörtökön enyhítő intézkedések léptek érvénybe, azt azonban vélhetőleg azok a klubtulajdonosok és partiarcok is tudták, hogy több mint száz fős bulit szervezni még közel sem megengedett – hisz ennél sokkal kevesebbel sem feltétlenül lehet.



Mivel azonban ennek ellenére, illetve a mostani szabályokat nem ismerve (ami nem mentesít a felelősség alól) szombaton mégis partit szerveztek, hívatlan vendégeik is lettek. Épp hogy elütötte az óra 00:00-át, a Valcea-i rendőrség öt gazdasági egységbe toppant be, ahol összesen 56 járművet és további 78 embert ellenőriztek le.Legrosszabbul az a amărăşti-i klub járt, ahol 115 személy partizott – legalábbis addig, amíg szét nem oszlatták őket, méretes büntetésekkel a farzsebükben. Négyet külön azért is, mert megszegték a karanténra vonatkozó szabályt is.Összesen 123 szabálysértési bírságot róttak ki az öt gazdasági egységben, 129 440 lejes bírsággal. A legtöbb bírságot Covid-19 világjárvány hatásainak megelőzésére és leküzdésére irányuló egyes intézkedések megszegése miatt írták ki.