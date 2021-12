19 éves belga lány kerülheti meg a Földet és lehet ezzel a világ legfiatalabb női pilótája

Amelia Earhart neve sokak számára ismerősen hangozhat, ő volt ugyanis az a nő a harmincas években, aki elhatározta: körberepüli a Földet. Bár neki nem sikerült, és az ő eltűnése a mai napig Amerika történelmének egyik legnagyobb rejtélye, mégis sokakat inspirált arra, hogy női pilótaként vágjanak bele a több tízezer kilométeres kalandba – írja a Telex.hu.



A lap felidézi azt is, hogy2017-ben 30 éves korában írt történelmet azzal, hogy körbe repülte a Földet, mindeddig ugyanis ő a legfiatalabb női pilóta, akinek ez sikerült. Erre címre pályázik a Telex szerint most a belga és brit nemzetiségű, mindössze 19 éves, akinek szülei maguk is pilóták.A bolygót megkerülő legfiatalabb női pilóta címért vívott küzdelem pedig már el is kezdődött, Rutherford ugyanis már augusztusban elindult Föld körüli útjára a nyugat belgiumi Kortrijk-Wevelgem nemzetközi repülőtérről. Az 51 ezer kilométeres repülőút öt kontinenst és 52 országot érint, köztük az Egyesült Államokat, Grönlandot, Oroszországot és Kolumbiát – írja a Reuters.Zara az eredeti tervek szerint karácsonyig fejezte volna be a föld körberepülését, de miután egy hónapot Alaszkában és Oroszországban ragadtak vízum és időjárási problémák miatt, így csak január közepére érhet az út végére. Jelenleg a szöuli Gimpo nemzetközi repülőtéren van Shark (Cápa) nevű ultrakönnyű repülőgépével, ahová december 11-én érkezett meg.„A levegőből látom ezeket a helyeket, és ez a legelképesztőbb dolog valaha” – mondta a 19 éves rekorder. Kalandos útjáról pedig blogján számol be, aki szívesen olvasna élményeiről, az itt megteheti