Történetek, amikből kiderül, egy cipőben járunk: az emberi jogok világnapjára szeretettel

December 10. az emberi jogok világnapja, amelyre több jogvédő szervezet is saját célcsoportjára fókuszáló üzenettel, poszttal hívja fel a figyelmet.



A magyarországi Nőkért Egyesület „Egy cipőben járunk" címmel videósorozatot készített a "16 akciónap a nők elleni erőszak ellen" globális kampányra. A 16 akciónapot 1991 óta tartják világszerte a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjától (november 25.) az emberi jogok világnapjáig (december 10.)A 16 videót meg lehet nézni a szervezet Youtube-csatornáján is , közülük most hármat emelünk ki. Az egyik interjúalany története egy közkeletű tévhitet cáfol a családon belüli erőszak kapcsán: nem igaz, hogy csak "gyenge" nők kerülnek bántalmazó kapcsolatba.A gyermekek elleni szexuális erőszakról sokan gondolják, nagyon ritkán fordul elő. Sajnos ez nem igaz...A következő történet egy többszörösen, gyerekként és felnőttként is bántalmazott nőről szól, aki hajléktalanná vált. "Jutka története talán segíteni fog abban, hogy a szerencsésebb körülmények közt élő nézők másként tekintsenek a padon alvó, az utcán kolduló, vagy a kukában guberálni kényszerülő embertársaikra, és ne rögtön azt feltételezzék, hogy a saját hibájukból kerültek ebbe a helyzetbe. Soha nem tudhatjuk, hogy mi vezetett idáig. Ítélkezés helyett szolidaritásra, segítségre van szükség" - írja az egyesület az ajánlóban.A nőközpontú szülészeti ellátásért küzdő Másállapotot a szülészetben mozgalom ez alkalomból közzétette a Tiszteletteljes Szülészeti Ellátás Karta magyar fordítását. "Ezek a jogok már most járnak nektek, ezért is nagyon fontos ismerni, betartani és betartatni" - hívta fel a figyelmet a mozgalom.A kolozsvári akciónapok keretében online workshopot tartottak ma, ahol a halmozottan kisebbségi helyzetben lévő nők elleni erőszakról, annak formáiról beszélgettek a résztvevők.További posztok a témában román nyelven a #16zile, #16ziledeactivism, #violentadegen, #violențădomestică kulcsszavakkal találhatók, magyarul a #16akciónap, #egycipőbenjárunk, #nőkellenierőszak, #érzelmierőszak, #lelkibántalmazás, #szexuáliserőszak kulcsszavakra érdemes rákeresni.