„Ütős-gyilkos szavak” - online kiállítással kampányol a verbális erőszak ellen az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete

Az élet fájdalmas igazságát és valóságát mutatja be az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének december 8-án közzétett online kiállítása, az Ütős-gyilkos szavak. A megrázó illusztrációk a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából kívánják felhívni a figyelmet a verbális erőszak jelenségére.



„Általában nem szívesen beszélnek a nők az őket ért sérelmekről, ennek ellenére voltak, akik megtették az első lépést és nyitottan bekapcsolódtak a programunkba. Közel száz (92) szívszorító ütős mondat érkezett felhívásunkra. Az üzenetek nagy részéből az tükröződik ki, hogy ezek a nők teljesen beletörődve élik a mindennapjaikat, vagy már kiléptek a bántalmazó kapcsolatból és ezért mernek beszélni róla. Általános jelenség, hogy

a bántalmazó célja elhitetni az áldozattal: olyan értéktelen, hogy egyedül úgysem állná meg a helyét a világban, hogy szégyellnivaló és másnak úgysem kellene.

Az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének Facebook-oldalán tekinthetőek meg a fekete alapon, piros-fehérrel megrajzolt szavak. A kiállítás üzenete, kulcsszava a láthatóság, a rejtekből, a sötétből való kilépés, a megmutatkozás. A piros szín előtérbe hozza a képeket, veszélyt jelez. Szenvedélyt, szexualitást, vágyat jelképez, ugyanakkor dühöt és haragot is sugall: Két pofon ellenére is egymásnak teremtett minket Isten. Célunk nemcsak egy művészi tárlat létrehozása volt, hanem a valóság keserű és fájdalmas oldalának megmutatása.A rajzok megrázóak, de ugyanakkor hihetetlen eredetiséggel tükrözik azt az az érzelmi hatást, amelyet ezek a kimondott, „ütős-gyilkos” szavak okoznak, maradandó sebet hagyva a nők lelkében. Reméljük, hogy sikerül szembesíteni a verbális agresszorokat bántalmazásuk súlyosságával és bízunk benne, hogy ráébresztjük a gyilkos szavak elszenvedőit, hogy nincs ez rendben” – fejtette ki a projekt kapcsán, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke.Hozzátette: meggyőződése, hogy a rendhagyó kiállítás még inkább segít felhívni a figyelmet a jelenségre, és tudatosítani: ez nem az élet természetes velejárója. Van kiút a bántalmazott kapcsolatból. A verbális és fizikai agresszió egyaránt közösségi ügy, nem magánügy. Ha valaki bajban van, bátran és bizalommal hívja a zöld számot (0800 500 333), tegye meg az első lépést.Az Ütős-gyilkos szavak címet viselő online kiállítás a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából készült. Az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete tervezi egy fizikai tárlat elkészítését is, amennyiben a járványhelyzet engedi, sor kerül erre is a tavasz folyamán. Ezt a kiállítást pedig szeretnék szakmai programok, előadások kíséretében elvinni Háromszék több településére.Köszönet a projekt megvalósulásáért az RMDSZ országos Nőszervezetének,grafikusnak, és mindazon hölgyeknek, akik bekapcsolódtak a programba. A kiállítás az alábbi linken érhető el.az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének sajtóirodája