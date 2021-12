Kizártak egy szépségversenyből 40 tevét, mert a gazdáik botoxszal pumpálták fel az ajkaikat

Több mint 40 tevét kizártak egy szépségversenyből Szaúd-Arábiában, miután a bírák felfedezték, hogy a tenyésztőik botoxot fecskendeztek az arcukba, hogy vonzóbbá tegyék őket - írja az Insider.



Az Associated Press szerint az Abdulaziz Király Fesztiválra benevezett tevék tucatjait zárták ki a versenyből, miután kiderült, hogy faceliftingen estek át. Azaz botoxot fecskendeztek beléjük, holott ez szigorúan tilos, mert a bírák az állatok arcát, nyakát, púpját és testtartását vizsgálják meg az elbírálás során.A szaúd-arábiai hírügynökség szerint a tevékbe fecskendezett botoxot "speciális és fejlett" technológiával mutatták ki.A jelentés arról is beszámol, hogy a tenyésztők azért fecskendeztek botoxot az állatok arcába, hogy megnagyobbítsák az ajkaikat, majd olyan anyagokat is használtak, amelyek ellazítják az arcizmaikat."A tenyésztők klubja véget akar vetni minden manipulációnak és csalásnak a tevék szépítésében" - írja a szaúdi hírügynökség, hozzátéve, hogy a vétkesnek talált személyeket "szigorúan megbüntetik". Az Al Arabiya News szerint a teveszépségverseny szervezői 66 millió dollár értékű nyereményt ajánlottak fel.A vetélkedő a december 1-jén kezdődött és egy, a hónap végéig tartó tevefesztivál része. Becslések szerint mintegy 33 000 teve vesz részt az eseményen.