AIDS-világnap van ma, Ferenc pápa is megemlékezett a járvány miatt veszélyben lévő HIV-fertőzöttekről

Kiemelt veszélyt jelent a koronavírus a HIV-fertőzöttekre, ezért több erőforrást kellene erre a területre fordítani – írja a szakértők nyilatkozatai nyomán az Euronews az AIDS-világnapján.



A betegséget 40 éve fedezték fel, azóta nagy előrelépés történt, de továbbra is súlyos a helyzet. A koronavírusjárvány miatt csökkentek a HIV-szűrésre fordított erőforrások."Azt láttuk, hogy egyre kevesebbet tesztelnek az AIDS miatt. Egy tanulmány szerint 22 százalékkal csökkent a tesztelés, de kevesebb megelőző munka van az anya-gyermek fertőzések terén is. Ráadásul a koronavírus kiemelt kockázatot jelent a HIV-fertőzöttek számára, nekik nagyobb esélyük van a súlyos betegségre és a halálra” – mondta az Egészségügyi Világszervezet szakértője,is felhívta a figyelmet arra, hogy az AIDS világnapja "egy fontos alkalom arra, hogy megemlékezzünk arról a sok emberről, akiket megfertőzött ez a vírus, és akik közül sokan, a világ egyes részein, nem jutnak hozzá az alapvető kezeléshez. Kívánom, hogy megújult szolidaritással dolgozzunk az egyenlő és hatékony egészségügyi ellátás biztosítása érdekében."Az elmúlt öt évben 18 millióra nőve megkétszereződött azok száma, akik hozzájutnak az életmentő gyógyszerekhez. A sikerek mellett ugyanakkor azokban az országokban -elsősorban Afrikában, a Szaharától délre -, ahol nagyon magas a HIV-fertőzöttek száma, a fiatal nők különösen ki vannak téve a fertőzés lehetőségének. Az új fertőzések egyre gyakoribbak a drogot használó és a homoszexuális férfiak esetében. Kelet-Európában és Közép-Ázsiában is növekszik az AIDS-járvány, a helyzetet a stigmatizálás, a diszkrimináció és a büntető törvények súlyosbítják.Jelenleg 38 millió HIV-fertőzöttről tudnak, a többségük Afrikában és Ázsiában él. Közülük 28 millióan kapnak gyógyszeres kezelést, ennek ellenére az immunhiányos betegség évente 700 ezer áldozatot szed a világban.