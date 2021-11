Több ezren gyűltek össze a Szfinxnél, hogy lássák, megjelenik-e az energiapiramis. Egyeseket a hegyimentők kellett lehozzanak

Turisták ezrei másztak fel vasárnap a Bucegi-fennsíkra, ugyanis a legenda szerint minden év november 28-án a napsugarak a híres szikla, a Szfinx fölött egy energiapiramist alkotnak, amely varázserővel bír. Sokan még sötétedés után is a hegyen maradtak, így a hegyimentők segítségére volt szükség a lejutásukhoz.



Hagyománnyá vált, hogy november 28-án, a Szfinx lábához sereglenek a csodaváró turisták. Akiknek zöme, a felvételek tanúsága szerint, a szigorú előírások ellenére sem viselt maszkot.Ezen a napon vezetett hegyi túrákat is szerveznek a környéken, hogy az emberek élvezhessék a tájat és a hely legendáit.A hegyimentők végig jelen voltak, hogy segítsenek az embereknek lefelé jövet a hegyrő. A szolgálat szerint a jeles nap alkalmával idén is több ezren másztak fel a Bucegi-fennsíkra, hazai és külföldi turisták egyaránt."A Dâmbovița Megyei Hegyimentő Szolgálat a nap elejétől jelen volt, azzal a céllal, hogy tájékoztassa és tanácsokkal lássa el a turistákat az esetleges hegyi balesetek megelőzése érdekében. Miután a kötélpályákat lezárták és besötétedett, a hegyimentők a Babele - Peștera útvonalon járőröztek, így a közlekedés nagyon jó és biztonságos volt" - olvasható a Salvamont Romania közleményében.A turisták közül sokan még sötétedés után is a hegyen maradtak, ezért hegyimentőkre volt szükség, hogy lesegítsék őket."Az intézkedések mindegyike nagyon hatékony volt, de ennek ellenére öt mentési beavatkozásra került sor, összesen hat személy megsegítése érdekében. Az intervenciós csapat azonnal reagált minden kérésre, és az áldozatokat a hegy lábához szállította, többnyire járművek segítségével" - írja a Salvamont Romania.





Bírósági határozat a Sfinx és Babele tulajdonjogának ügyében

Ugyanezen a napon a Dâmbovița Megyei Tanács elnöke bejelentette, hogy bírósági ítélet született a Szfinx és Babele ügyében. Ezek a természeti képződmények Prahova és Dâmbovița megye határán helyezkednek el, és a két önkormányzat évek óta vitázik a hegyi fennsík tulajdonjogáról, ahol ezek találhatók. A határozat még nem jogerős, tehát lehet fellebbezni ellene."Örömmel tájékoztatom a dâmbovițaiakat, hogy november 25-én, csütörtökön a Dâmbovița Megyei Tanács megnyerte a Prahova megyével szembeni pert, mivel szomszédaink azt állítják, hogy a Szfinx és a Babele is az ő területükön van. Bár a csütörtöki ítélet nem jogerős, a prahovai bíróságokon kívül minden bíróság kimondta, hogy a két képződmény megyénkhez tartozik, én pedig gondoskodom arról, hogy a szfinx és a Babele a megyénk területén maradjon" - írta vasárnap Facebook-oldalánA két megye közötti per több évvel ezelőtt kezdődött, és számos bíróság tárgyalta már az ügyet.Nyitókép: Salvamont România