Hatalmas felháborodás fogadta, hogy kerítéssel választották szét a beoltottakat és oltatlanokat

A közösségi hálózatokon több városból is jelezték vásárlók, hogy egyes hipermarketekben fémvázas kerítéseket szereltek föl, amelyek elválasztják a Covid ellen beoltottakat az oltatlanoktól.



Az intézkedés feldühítette az embereket. A munkaügyi felügyelőség szerint az üzletlánc illegálisan szerelte fel a kerítéseket, és felszólították az illetékeseket, hogy bontsák le azokat.Először egy Râmnicu Sărat-i üzletből kezdtek ilyen kerítéses fotók keringeni, a beszámolók szerint a kerítés egyik oldalán léphetnek be azok, akik zöld igazolvánnyal rendelkeznek, innen bejuthatnak azokba a boltokba, ahol nemcsak élelmiszert lehet vásárolni. A kerítés túloldalán mindenki beléphet a gyógyszertárakba és az élelmiszerboltokba.A megyei munkaügyi felügyelőség képviselői szerint az intézkedés jogellenes, és a kerítések eltávolítását kérték. Egyúttal elrendelték, hogy a vásárlók ellenőrzése a hipermarket bejáratánál történjen.További posztokból kiderül, hogy más városokban is hasonló kerítések fogadták a vásárlókat.Sepsiszentgyörgyön az AUR helyi szervezete is tiltakozott az intézkedés ellen:Brassóban vasárnap reggel jelentek meg a kerítések:Székelyudvarhelyen az UTCA akciócsoport karolta fel az ügyet. Azt írják, "legyen elég a megkülönböztetésből", "ellenkező esetben segítséget kérünk az egyetlen olyan párttól, amely kiáll a román állampolgárok mellett, a hazájuk mellett, azaz az AUR-tól".Az ügyben a Pro Consumatori Egyesület is lépett.