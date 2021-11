Fagyos éjszakák, ingadozó hőmérséklet várható a következő két hétben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 22-december 5-i periódusra kiadott előrejelzése szerint a következő két hétben az évszaknak megfelelő időjárás várható, 1 és 15 fok közötti átlagértékekkel, november végén, december elején pedig nő a csapadék valószínűsége.



A Bánságban és a Körösök vidékén a következő két napra lehűlést jósolnak a meteorológusok, nappal sem lesz több 7-8 Celsius-foknál. Utáni ismét enyhülés következik, november 27-28-án 12-13 fokra melegszik fel a levegő. A következő hétben ezekben a régiókban a sokéves átlagnak megfelelő, 5-8 fokos hőmérsékleti maximumok várhatók. Éjszakánként mínusz 1 és két fok között alakul az átlaghőmérséklet, november 26-a és 29-e között enyhén felmelegedik az idő, 4-6 fokosak lesznek a hajnalok. Gyenge és elszórtan jelentkező csapadék november 2-ára virradóan, majd november 26-a után várható. November végén, december elején havaseső, havazás is előfordulhat.Erdélyben hasonló hőmérséklet-ingadozásokra van kilátás: november 23-a és 25-e között lehűl a levegő, a maximumok sem haladják meg az 5-6 fokot. Ezt követően felmelegedés várható, november 27-29-én 10-11 fokra melegszik fel a levegő, majd november 30-a után ismét 4-6 fokra csökken a nappali hőmérséklet. Az éjszakák zömében fagyosak lesznek, mínusz 3 fokra is lesüllyedhet a hőmérő higanyszála. Csak november 23-ára virradóan és november 27-29-én számíthatunk enyhébb, 1-2 fokos hajnalokra. Csapadék november 23-ára virradóan, majd november 26-a után valószínű, november utolsó, december első napjaiban havasesőre, havazásra is van kilátás.Hegyvidéken szintén ingadozó időjárást jósolnak a meteorológusok, a következő napokban a déli órákban is fagypont körüli értékeket mutatnak majd a hőmérők. November 26-28-án 4-5 fokig emelkedik a nappali hőmérséklet, de utána újabb lehűlés következik, 0-2 foknál melegebbre napközben sem számíthatunk. Éjszakánként november 24-25-én és november 30-a után mínusz 4-6 fokig hűl a levegő, november 23-ára virradóan és 27-29-én fagypont körül lesz napkelte előtt. Kiadósabb csapadékra november 27-29-e között, majd december 3-án és 4-én számíthatunk a hegyvidéken. Peggychoucair képe a Pixabay -en.