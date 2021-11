Koronaparti: amikor direkt meg akarsz fertőződni, hogy ne kelljen oltás

Az olasz sajtó dél-tiroli "koronapartik" szervezéséről számol be, amelyen fiatalok vesznek részt, hogy szándékosan megfertőződjenek az új koronavírussal, abban a reményben, hogy így immunisak lesznek a betegséggel szemben, elkerülve az oltást.



, a bolzanói Covid-egység helyettes koordinátora szerint ez a gyakorlat Ausztriából terjedt el, és arra figyelmeztetett, hogy ennek a veszélyes "ön-immunizációnak" a betegség súlyosra fordulásával még a gyermekek és fiatalok is áldozatai lehetnek.A szomszédos Ausztriában is dívik a gyakorlat, egy orvos azt mondta a Die Presse-nek, hogy néhány, a harmincas éveiben járó személy, akik részt vettek a bulikon, most a Covid egy meglehetősen súlyos formájában szenvednek, és egy 55 éves férfi, aki szintén szándékosan fertőződött meg, meghalt.Dél-Tirolban az új esetek száma növekszik. Ugyanakkor Bolzano tartományban a legalacsonyabb az átoltottsági arány: a lakosság kevesebb mint 63%-a kapta meg mindkét adagot.Ausztriában aggasztó méreteket öltött az a jelenség is, hogy az emberek egy lovaknak gyártott parazitaellenes gyógyszerrel próbálják kezelni magukat koronavírus ellen. Stájerországban egy nő a gyógyszer bevétele után, egy férfi pedig B-vitamin túladagolása miatt került intenzív osztályra. A jelenség annyira aggasztó, hogy az Ivermectint gyártó gyógyszergyár nyilvánosan közbelépett, és óva intette a gyógyszer alkalmazásától emberek esetében. Pexels képe a Pixabay -en.