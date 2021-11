Egy roma zenész mindenkit az oltásra buzdít: két év után ez az első roma nyelvű oltáskampány

Gheorghe Caliu, nemzetközileg elismert roma zenész, a Taraf de Haïdouks zenekar tagja, a közösségi médián osztott meg egy román és roma nyelvű üzenetet, amelyben az embereket arra biztatja, hogy vegyék igénybe a Covid-19 elleni védőoltást.



„Mindannyian be kellene oltassuk magunkat, románok és romák, hogy mi is lépést tartsunk a világgal. Tegyük ezt meg magunkért, a gyerekekért, a családjainkért, az egészségért” – mondta a videoüzenetben.„A clejani közösség támogatja az oltáskampányt, a teljes családom be van oltva, mint ahogy az együttesünk is be van oltva” – tette hozzá, majd romani nyelven szólt a kisebbségi közösség tagjaihoz.Mint írtuk , kedden az országos kampányt koordináló bizottság vezetője,, megemlítette, hogy a romániai oltáskampányba igyekeznek bevonni az Országos Roma Ügynökség elnökét, illetve a roma közösségek megyei képviselőit.Ezzel együtt a járvány kezdete óta ez az első roma kisebbség nyelvén történt megszólalás, amelyet a Ro-Vaccinare hivatalos közösségi média oldal is üdvözölt, és megosztott.Bár a legtöbb romániai lap ez alapján írta meg a hírt, valójában, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem közegészségüggyel foglalkozó oktató-kutatója osztotta meg pénteken az üzenetet.Răzvan Cherecheș szerint amikor szóba kerül a zene és a hegedű, akkor Gheorghe Caliu kell szóba kerüljön, mint a legrégebbi clejani zenész, aki a „Hegedűk Császára”, és akit mindannyiunknak meg kell hallgatnunk.Amikor az egészség került szóba – fogalmazott a professzor – Gheorghe Caliu az orvosokra és a szakértőkre hallgatott, és beolttatta magát, hogy védje a saját és családja egészségét. Hogy az ő csodálatos hegedűjével tovább zenéljen nekünk – tette még hozzá a kutató.