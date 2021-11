10-ből 7 romániai az orvos megkérdezése nélkül szed étrendkiegészítőket. Pedig a szakértők szerint ez veszélyes lehet

10 romániaiból 7 szed étrendkiegészítőket, és ez az arány az elmúlt évben megduplázódott. Sajnos azonban a legtöbben orvos megkérdezése nélkül folyamodnak ilyen megoldásokhoz, ez pedig komolyan befolyásolhatja az egészségi állapotukat - derül ki a Digi24 tudósításából.



Szokássá vált, hogy az emberek a hideg évszakban vitaminokat szednek az immunitásuk erősítése érdekében. A kezdetben megbízható barátnak tűnő tabletták viszont testünk ellenségeivé válhatnak., a bukaresti Floreasca kórház intenzív osztályának orvosa a Digi24-nek elmondta: sokan azt hiszik, hogy az étrendkiegészítőknek nincsenek káros hatásaik, mert természetes összetevőket tartalmaznak, de ez nem így van."Ha van aktív farmakológiai hatásuk, márpedig ezért szedik őket, akkor a szervezeten belül hatást fejtenek ki, és egy sor mellékhatást is okozhatnak. Némelyikük hosszú időn keresztül alkalmazva bizonyos toxikus jelenségeket, mérgezést okozhat az emésztőrendszerben" magyarázta az orvos.A Digi24 szerint a vitaminok és étrendkiegészítők fogyasztása jelentősen megnőtt a világjárvány második évében. Az elmúlt három hónapban a romániaiak 81%-a szedett vitaminokat és ásványi anyagokat, 70%-uk pedig étrendkiegészítőket az immunrendszerük erősítése érdekében.És kevesen tudják, hogy ezek a "hallomás alapján" szedett kiegészítők veszélyesek lehetnek."Ezek a táplálékkiegészítők, még ha növényi eredetűek is, nagyon megterhelik a májat" - mondta elorvos, táplálkozási szakértő. "Nem szabadna táplálékkiegészítőket szednünk anélkül, hogy előbb kivizsgáltatnánk magunkat. Vannak olyan ásványi anyagok, amelyeket ha a szomszéd liftben adott tanácsa alapján kezdünk el szedni, egyensúlytalansághoz vezetnek a szervezetben.Vasbevitel... vegyél és szedd, ha vérszegény vagy... A vas viszont májkárosító hatású. A kiegészítők és a gyógyszerek között is kölcsönhatás lehet. Mindezek a kiegészítők, még ha növényi eredetűek is, nagy terhelést jelentenek a májnak" - magyarázta a nutricionista.A Digi24 szerint a romániaiak 70%-a elismerte, hogy pénzügyi alapon válogatnak a gyógyszertárak kínálatából. Több mint egyharmaduk a különböző akciókat, árengedményeket keresi, és 6%-uk fordul a barátokhoz vagy ismerősökhöz tanácsért.