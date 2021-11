„Elsősegély két keréken” – biciklis futárok új küldetéssel

A Romániai Máltai Szeretetszolgálat kolozsvári fiókja a Drop kerékpáros futárcéggel összefogva elindította az „Elsősegély két keréken” nevű programját, amelynek keretében több kolozsvári biciklifutár kapott elsősegélynyújtási képzést – derül ki a Máltai Szeretetszolgálat szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményéből.



Megkeresésünkre, a Máltaiak kolozsvári munkatársa elmondta, hogy a program úgy keletkezett, hogy a Drop cég egyik futára önkéntes a Máltai Szeretetszolgálatnál, és e kapcsolatnak köszönhetően a cég és a szervezet leült beszélgetni, hogy mit tudnának közösen lépni. A szeretetszolgálat több típusú képzést tudott felkínálni, viszont a futárok beszámoltak arról, hogy évente több balesetet látnak, így számukra nagyon hasznos lenne az elsősegélynyújtás.A közlemény jelzi, hogy Romániában évente 70 ezer ember hal meg közúti balesetben, mert nem kapnak elsősegélyt, illetve további ezrek sokkal súlyosabb egészségügyi következményekkel kénytelenek számolni, mint ahogy azt a körülmények indokolnák, egyszerűen azért, mert túl későn történt meg a sürgősségi beavatkozás. Az oktatási rendszerből teljesen hiányzik ilyen jellegű képzés, az ország lakosságának többsége csak esetlegesen és véletlenszerűen van tisztában a szükséges beavatkozásokkal, elvétve van gyakorlati tapasztalata az elsősegélynyújtás eljárásairól.„Erre a valóságos igényre érkezett válaszként ez a program, hogy a biciklifutárokat képessé kell tenni arra, hogy gyorsan és helyesen be tudjanak avatkozni egy közúti baleset esetében, és elsősegélyt nyújtsanak. A Máltai Szeretetszolgálatnak 30 éves tapasztalata van intervenciókban és képzésekben, míg a Drop nagyon sok futárral rendelkezik, így közösen egy országos szintű hálózatot tudunk kialakítani” – fogalmazott a közlemény szerint, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat aligazgatója.Pünkösti beszámolt arról, hogy a szervezet elsősegélynyújtásból is többféle képzést tud tartani, a futárok egy alapfokú, három napig tartó képzésen vettek részt, amely kitért az elméleti és a gyakorlati vonatkozásokra egyaránt. Így a biciklisek képessé váltak a sebek bekötözése, a sérülések sürgősségi ellátása, vérzés elállítása, törések stabil rögzítése, ezen túl pedig a képzés része volt a BLS (Basic Life Support) beavatkozás, azaz az újraélesztés.„A képzés három napja során minden olyan lehetséges helyzetet igyekeztünk lefedni ami előfordulhat, megtörténhet, amivel találkozhat egy biciklis futár a közúti forgalomban, de például a kígyómarás témája kimaradt” – nyilatkozta a Szeretetszolgálat munkatársa.A képzést egy demonstratív, gyakorlati vizsgával zárták, amely során szimuláltak egy valós helyzetet, ahol a képzés után az érintett személy meg kellett tegye a szükséges lépéseket.„Ennek része a mentőhívás is, s nem csak azért, mert a segítséghívás szerves mozzanata az elsősegélynek, hanem mert tapasztaltuk, hogy a lakosság nagy része nem tudja, hogyan kell mentőt hívni, mit kell elmondani, melyek az ilyenkor releváns információk” – tette hozzá Pünkösti.A gyors beavatkozásra felkészített futárok Kolozsváron már felbukkanhatnak a forgalomban, sisakjukon fel van tüntetve a Máltaiak jelképe és a „firstaidriders” felírat. A futároknál van egy kis elsősegélynyújtó csomag, amelyben a legalapvetőbb szükséges dolgok vannak, kötszerek, fáslik, géztamponok, sebtapaszok, olló, kesztyű, fertőtlenítőszer.A futárok egy baleset során meg tudják előzni a „pánikot”, amit az okoz, hogy az emberek megijednek, a váratlan feszült helyzetben „lefagynak”: nem tudják mit kell tenni, hogyan fogjanak hozzá a dolgokhoz. Ilyenkor nagyon nagy előny, ha van valaki aki tájékozott, felkészült, és nyugodtan, szakszerűen segítséget tud kérni az 112-n, illetve be tud avatkozni enyhébb sérülések, eszméletvesztés, ájulás esetében, illetve a légzés és a szív leállásakor is elsősegélyt tudnak nyújtani amíg a mentőszolgálat kiérkezik a helyszínre.A szervezet és a cég úgy döntött, hogy a kolozsvári kísérleti program után folytatják a képzéseket, amíg legalább 80 elsősegélynyújtó futár nem lesz. A Drop, amely három biciklifutáros cég összeolvadásának eredménye (Eastride, Sinapseria, és Ciclocurier) Romániában 8 városban aktív. A közlemény megjegyzi, hogy az előálló szükségletekhez alkalmazva szervezik a képzéseket, hogy minél inkább megfeleljenek a lakosság igényének. A projekt partnere a Maros Bike, akik a futároknak a szükséges felszerelést biztosítják.„Ezen túlmenően egy hosszú távú célkitűzés lehet, hogy legyen egy olyan internetes alkalmazás –amilyen például Budapesten már működik – amikor a 112-es segélyhívóra érkezik egy bejelentés egy közúti balesetről, akkor az alkalmazáson keresztül a diszpécser tudja értesíteni a legközelebbi futárt, aki tud elsősegélyt nyújtani” – tette hozzá Pünkösti Zsolt.A Romániai Máltai Szeretetszolgálatnak évtizedes tapasztalatai vannak a vészhelyzetek során történő beavatkozásokban. A román katasztrófavédelmi hatóság (ISU) és a szervezet között 2017-ben került aláírásra egy partneri együttműködési szerződés. „Ez az együttműködés azt jelenti, hogy regionális vagy országos szintű vészhelyzeti gyakorlatokra meghívnak minket is, sőt ennek keretében nemzetközi szintű, NATO gyakorlaton is részt vettünk. Ezeken a gyakorlatokon a mentőegységekben veszünk részt, ami a romok alól való mentéstől, az egészségügyi ellátáson át, a szociális és pszichológiai krízisintervencióig terjed. Az együttműködési szerződés értelmében olyan esetekben is behívhatnak minket, amikor reális katasztrófahelyzet áll elő. A krízisintervención túlmenően szerepünk lehet a különböző stratégiák kidolgozásában, olyan helyzetekben például, amikor egy átfogó tevékenységet szeretnének kezdeményezni, ami érint olyan területeket, amelyben kompetensek vagyunk” – ismertette a Máltai szervezet munkatársa.A szervezet munkatársai folyamatosan tartanak ingyenes képzéseket iskolai csoportoknak, intézményeknek és cégeknek, hogy felkészítsék az elsősegélynyújtásra, illetve hogy erősítsék a lakosság civil öntudatát.