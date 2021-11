Már nem csak Szatmárnémeti központját „öltöztetik ünneplőbe” karácsony előtt

Nem csak Szatmárnémeti központját fogják feldíszíteni a közelgő advent és karácsony alkalmából, hanem újításként idén a megyeközpont negyedeibe is megpróbálják becsempészni az ünnepi hangulatot - derült ki a hivatal keddi sajtótájékoztatóján.



"A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal szeretné még színesebbé és tartalmasabbá varázsolni ezt a periódust, ezért karácsonyi vásárával arra törekszik, hogy olyan hellyé varázsolja a várost, ahol minden nap valami új meglepetéssel és csodálatos látvánnyal találkozhatnak a szatmáriak" - írják a hivatal közleményében, majd részletezik azt is, hogy mire lehet számítani.Az korábbi évek szokásainak megfelelően elsősortban a történelmi belvárost és az azt körülvevő utcákat fogják ünnepi fényekbe öltözi. A fák mellett ismét lesznek különböző téli és karácsonyi figurák - rénszarvasok, hóemberek -valamint egy fényalagút is.Ugyanakkor az idei évben nemcsak a központban lesz ünnepi légkör, hanem a 16-os lakónegyedbeli, templom előttiis karácsonyi díszbe öltözik. Ugyanakkor az új főteret, illetve a Corneliu Coposu utcát a felújítási munkálatok miatt nem fogják feldíszíteni idén. És folytatják a korábbi éveknek azt a gyakorlatát is, hogy a lakónegyedekben karácsonyi fényfestés kerül a tömbházakra.Az ünnepi fényeket november 30-án kapcsolják fel, és utána a régi központban található parkban megnyílnak a különböző finomságokat áruló házikók. Összesen 33 házikó felállítását tervezi a polgármesteri hivatal. December elsejétől külön házikót kapnak a téren a Mikulás és a manói, akik átveszik a nekik szánt leveleket és közös képet is készíthetnek majd velük a gyerekek. Az ünnepi fények és a vásár január 3-án ér véget.A sajtótájékoztatón felmerült a járványügyi intézkedések kérdése is. Kolozsváron a múlt héten jelentette bepolgármester, hogy csak EU-s zöldigazolvánnyal lehet majd részt venni egyelőre nem szeretett volna ebben a kérdésben semmi biztosat állítani, mint fogalmazott, egyik napról a másikra változik a helyzet, bár egyelőre úgy tűnik, hogy leszálló ágban van járvány a városban. Az már biztos viszont, hogy koncertek, amelyen nagyobb tömeg gyűlhetne össze, idén nem lesznek. Hasonló okokból elmaradhatnak az ünnepi tűzijátékok is.Azok a termelők, akik a kisháznál különböző, hagyományos módon készített élelmiszereikkel, dekoratív elemeikkel, és egyéb kézműves termékeikkel helyet szeretnének igényelni a kisházakba, november 25-ig tehetik meg ezen a linken . A polgármesteri hivatal elsősorban a szatmári termelőket részesíti előnyben.Idén is lesz a parkban adventi koszorú, amelynek első gyertyáját november 26-án gyújtják meg.A karácsonyi vásár szervezői a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal, a G.M. Zamfirescu Kulturális Központ, a Szatmár Megyei Tanács és a Szatmár Megyei Hagyományőrző Forrásközpont.