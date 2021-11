Menesztettek egy oltásellenes propagandát folytató tanárt, aki a Noua Dreapta alelnökének mondja magát és Șoșoacăval riogatta a szülőket

A Iași megyei Răducăneni Lascăr Rosetti Gimnáziumából elbocsátottak egy tanárt, mivel egy Facebook-csoportban oltásellenes propagandával traktálta a fiatalokat.



Amikor a diákok rámutattak, hogy("BOSSU" a Facebookon) üzeneteinek semmi köze az iskolai tananyaghoz, a tanár sértegetni és fenyegetni kezdte őket.A társadalomtudományokat oktató Vieru fellebbezett a iaşi-i bíróságon a munkaszerződése felbontása miatt. A kirúgására azért került sor, mert az októberi, kéthetes járványvakáció előtt agresszív oltásellenes kampányt folytatott a diákjai körében - számol be a ziare.com. Vieru gimnáziumi osztályokat tanított Bohotin és Roșu települések iskoláiban, amelyek a răducăneni iskolához tartoznak.A tanár viselkedésére a diákok és a szülők egyaránt panaszkodtak, azt állítva: fenyegeti őket, csúnyán beszél velük, és folyamatosan olyan cikkeket küld nekik, amelyek arról szólnak, hogy mennyire veszélyesek a Covid-ellenes vakcinák."Hagyj aludni. Ne üzengess nekem, mert nem érdekel, mit mondasz" - írta az egyik diák Vierunak, aki folyamatosan oltásellenes tüntetések linkjeit posztolta a csoportban.

Fenyegette "Bossu" a diákokat

Amikor a diákok nem értettek egyet az oltásellenes propagandával, "BOSSU" így írt nekik:"Mars kifeléééééé. Nincs mit keress itt! Azért mondom neked, hogy mars, mert megtehetem!""HÉ!!!! TE AKAROD MEGMONDANI NEKEM, MIT MONDJAK ÉS MIT NEM? NEM SZÉGYELLEEEED MAGAD? MIT KÉPZELSZ, KI VAGY TE, HOGY UTASíTGASS EGY TANÁRT?""FOGD BE A SZÁD! NEM KÉRDEZTELEK!""LEVONOM A MAGAVISELET JEGYEDET!""A VAKCINAHíVŐK KOMMUNISTÁK, MI ELLENÁLLUNK ENNEK A KOMMUNIZMUSNAK"Ezeket az üzeneteket a Bohotin-i iskola 8. osztályosainak csoportjába írta.A 14 év körüli diákok arra hívták fel a figyelmét, hogy nincs joga azzal fenyegetőzni, hogy csökkentheti az osztályzatukat, csak azért, mert nem érdeklik őket az ő oltásellenes elméletei.A egy idő után pedig a szülők is megelégelték a dolgot és közbeléptek. Vieru, azaz "Bossu" viszont azzal fenyegetőzött, hogy a hírhedt oltásellenes szenátrohoz, Șoșoacăhoz fordul, aki majd ellátja a bajukat."Jó estét. Marius édesanyja vagyok. Nézegetem a beszélgetéseket, és nem hiszem el, amit itt olvasok. (...) Számomra messze túl van minden elfogadhatósági szinten, amit egy tanár itt ír! Tanár úr, szeretném hinni, hogy ez csak egy rossz vicc volt az ön részéről, és ma nem érzi jól magát. Nem hiszem, hogy egy tanár ilyen beszélgetéseket folytat a diákjaival. Szép estét" - írta egy szülő.Kis idő múlva Vieru így válaszolt:"Azoknak, akik nem tudnák, én vagyok a Noua Dreapta (Új Jobboldal) párt alelnöke. Ezért mondtam, hogy nem tudja, kivel szórakozik. A fenti képen, az Új Jobboldal párt országos elnöke társaságában vagyok látható. Ezenkívül megvan Șoșoacă szenátor száma is. Még azon is gondolkodom, hogy tájékoztatom őt erről az ügyről. Aztán ő majd elintézi ezt az agresszív nőt. Talán egy országos méretű botrányt akarsz. Egy telefonhívás, és elszabadítom a hurrikánt. Akkor majd meglátjuk, ki marad kenyér nélkül".Vieru nemcsak az iskolai csoportokban folytatott oltásellenes propagandát, de a saját közösségi oldalán is. Az alábbi bejegyzésben pl. arról ír, hogy a vakcinák abortált magzatok tüdejéből származó szöveteket tartalmaznak, mely megváltoztatja a beoltott genetikai kódját. És ezt szerinte még a gyártók is elismerik: