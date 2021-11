Közeleg a tél: lehűl az idő a következő két hétben

Országszerte lehűlés várható a következő két hétben, az átlagos nappali csúcsértékek nem haladják meg a 10-12 Celsius-fokot, éjszaka pedig jobbára fagypont alatti hőmérsékletre kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 15-e és 29-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.



Erdélyben a következő napokban fokozatosan lehűl az idő, nappal nem lesz több 6-7 foknál, éjszaka mínusz 2, 0 foknál. Aztán hétvégére enyhülés várható, 9-10 fokos átlagos csúcsértékekkel, majd újabb lehűlés jön, jövő héten nappal 4-5 Celsius-fok lesz, éjszaka mínusz 2, mínusz 3 Celsius-fok. Csapadék 18-án és 19-én, majd 22-e és 28-a között valószínű.A Bánságban és a Körösök vidékén november 20-áig 8-12 fok körül alakul az átlagos nappali csúcshőmérséklet, éjszaka 2-5 fok lesz. 20-a után enyhe felmelegedés várható, nappal 13-14 fok is lehet, éjszaka 3-5 fokig hűl a levegő. A jövő hét második felében ismét lehűl az idő, nappal nem lesz több 4-5 Celsius-foknál, éjszaka fagypontig süllyed a hőmérők higanyszála. Csapadék itt is 18-án és 19-én, majd 22-e és 28-a között várható.Máramarosban a hétfői 11 fokról 19-ére 6 fokig csökken az átlagos nappali csúcshőmérséklet. Ezután néhány napig enyhébb idő lesz, 8 fok körüli csúcsértékekkel, majd ismét lehűlés következik, legtöbb 4-5 fok lesz nappal. Éjszaka az első napokban 0 és 2 fok közötti értékekre lehet számítani, aztán 4 fok körüli minimumok lesznek, majd jövő héten mínusz 2 fokig csökken a hőmérséklet. Esőre november 22-e és 28-a között van kilátás.A hegyekben 15-e és 18-a között legtöbb 4 fok lesz nappal, 19-én fagypont körül alakul az átlagos csúcshőmérséklet, majd 22-éig 4-5 fokra nő, ezután pedig ismét visszaesik 0 fokra. Éjszaka fagypont és mínusz 4 fok közötti értékekre kell számítani 19-éig, aztán 23-áig mínusz 1 fok lesz éjjel, majd az újabb lehűlés mínusz 6, mínusz 5 fokos minimumokat hoz. Csapadék 18-án és 19-én, majd 22-e és 28-a között várható.