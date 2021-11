Betiltják a Facebookon és Instán a politikai nézetek, származás, vallási hovatartozás alapján célzott hirdetéseket

Változás következik be rövidesen a Meta-birodalomhoz tartozó közösségi platformok hirdetési politikájában. Jövő január 19-től nem lehet majd olyan célzott hirdetéseket feladni a Facebookon és az Instagramon, melyek a felhasználók érzékeny jellemzőit veszik alapul – írta meg az Axios. A portál szerint az ilyen témák közé sorolták a politikai, az etnikai hovatartozást, a szexuális irányultságot, az azonos neműek házasságát és a katolikus egyházzal kapcsolatos tartalmakat is.



A döntést az említett platformok anyavállalata, a Meta hozta meg. Az érzékeny témák és kulcsszavak között lesz az azonos neműek házassága, az LMBT kultúra,de a zsidó ünnepek is többek között. A vállalat emellett letiltja az egészségügyi tényezőkkel, politikai meggyőződéssel, társadalmi kérdésekkel, érdekérvényesítéssel, valamint politikai szervezetekkel és személyiségekkel kapcsolatos hirdetéseket is.A kommunikációs vezetők azzal magyarázták a módosítást, hogy a hirdetők így kevésbé tudják manipulálni a felhasználókat. A kritikusok azonban úgy látják, hogy ezzel a pozitív üzenetek száma is látványosan leredukálódhat. A tilalom egyébként a Meta-birodalomhoz tartozó összes szolgálatásra, így a WhatsAppra is vonatkozik. (HVG/Telex/Axion)