Kimutatták, hogyan csökken a koronavírus elleni oltások hatékonysága

Amerikai kutatók kimutatták, mennyit csökkent több hónap elteltével az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta Covid-19 elleni védőoltások hatékonysága. Az eredmények szerint az Egyesült Államokban használt mindhárom vakcina veszített idővel a hatékonyságából.



A kutatók az Egyesült Államok fegyveres erőinek 780.225 veteránját követték február elsejétől október elsejéig. Az adatokat elemezve azt találták, hogy március elején, amint a delta variáns terjedni kezdett szerte az országban, a három oltóanyag nagyjából egyenlő mértékben védett a fertőzéstől, a következő hat hónapban viszont drámaian kezdett csökkenni a hatékonyságuk.Szeptember végére a Moderna kétdózisú vakcinájának hatékonysága a márciusban mért 89 százalékról 58-ra csökkent. A Pfizer/BioNTech szintén kétdózisú oltóanyagának hatékonysága ugyanebben az időszakban 87-ről 45 százalékra esett vissza, míg a Johnson and Johnson egydózisú vakcinájának hatékonysága 86-ról 13 százalékra zuhant - olvasható acímű tudományos folyóiratban.A három vakcina Covid-19 miatti halálozástól való védereje kevésbé csökkent. Júliusra azonban, amikor a delta variáns dominánssá vált, már nagy különbségek mutatkoztak az oltóanyagok között.A Modernával oltott, 65 éves vagy annál idősebb veteránok, akik megfertőződtek, 76 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg a betegség következtében, mint hasonló korú, de oltatlan társaik. A Pfizer/BioNTech vakcinájával védett, de megfertőződött szintén idős veteránok a halálozás 70 százalékkal kisebb kockázatával néztek szembe, mint az azonos korú oltatlanok. Az idős, Johnson and Johnsonnal oltott, de megfertőződött veteránok csak 52 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg a Covid-19 miatt, mint a velük egyidős oltatlanok.A 65 év alatti veteránok esetében a Pfizer 84, a Moderna 82 százalékkal, a Johnson and Johnson egydózisú oltása 73 százalékkal növelte a halálos kimenetel elkerülését az oltatlanokhoz képest.Az új tanulmány a három vakcina hatékonyságának az eddigi legátfogóbb összehasonlítása Egyesült Államok-szerte. A résztvevők közül majdnem félmillióan felvették az oltások valamelyikét, valamivel kevesebb mint 300 ezren nem. Mivel volt katonákról van szó, nagyjából hatszor annyi férfi vett részt a kutatásban, mint nő. Mintegy 48 százalékuk volt 65 éves, vagy idősebb, 29 százalékuk volt 54-54 év közötti, 24 százalékuk volt 50 év alatti.Noha az idősebbek nagyobb valószínűséggel vesztették életüket a Covid-19 miatt, a vakcinák adta védettség csökkenése mind az idősebbeknél, mind a fiatalabbaknál megfigyelhető volt. (mti/ hvg címoldali fotó: MTI/Vajda János