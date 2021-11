Egymilliós sérelemdíjat kell fizetnie a Magyar Nemzet kiadójának, mert Meseország mindenkié című könyvet összemosták a pedofíliával

A budapesti Fővárosi Törvényszék szerdai, elsőfokú ítéletében arról döntött, hogy a Magyar Nemzet egy korábbi cikkével megsértette a Labrisz Leszbikus Egyesület jó hírnevét – közölte a Magyar Helsinki Bizottság. Ezért a bíróság bocsánatkérésre és egymilliós sérelemdíj megfizetésére kötelezte a lap kiadóját, a Mediaworks Hungary Zrt.-t.



A Helsinki Bizottság közleményben azt írja, hogy az ügynek acímű könyvhöz van köze, ami a Labrisz Leszbikus Egyesület kiadásában jelent meg."Orbán Viktor 2020. október 3-i rádióinterjújában összemosta a pedofíliát és a Labrisz kiadványát. A kormánypárti propagandasajtó ekkor kapcsolt fokozatot, hogy ezt a nyilvánvaló hazugságot igazolja. A Magyar Nemzet október 12-én közölte Németh György írását. A szociológus-közgazdász nem állított kevesebbet, mint hogy a »Meseország mindenkié című könyvet a pedofíliához, a Labrisz Leszbikus Egyesületet pedig egy pedofil szervezethez hasonlóan kell megítélnünk. Mert végül is erről van szó.«" - írják a közleményükben.Az egyesület a a Magyar Helsinki Bizottság segítségével ezután beperelte a Magyar Nemzetet, az ügyben pedig most született meg az elsőfokú ítélet. Ennek indoklásában a Fővárosi Törvényszék kimondta: "sem a Meseország mindenkié c. könyvben, sem a felperes tevékenységében nem merült fel pedofília jelensége arra pedig különösen nem tett még utalást sem [a Labrisz], hogy maga helyeselné vagy legitimálná a gyermekekkel folytatott szexuális aktust. […] a kiadványnak és magának a Labrisznak a pedofíliához hasonlítása olyan súlyosan sértő, indokolatlanul bántó, dehonesztáló, minden alapot nélkülöző vélemény, amelyet [a Labrisznak] nem kell tűrnie, és amely nemcsak hogy alkalmas arra, hogy a társadalmi megítélését hátrányosan érintse, hanem az ténylegesen be is következett."