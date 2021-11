Dallasban gyűltek össze a QAnon-hívők, várva, hogy megjelenjen Kennedy, és jelentse be, hogy ismét Trump az elnök

Több száz QAnon-összeesküvés hívő gyűlt össze szerdán Dallasban. Meggyőződésük szerint John F. Kennedy és a fia meg kellett volna jelenjen, és be kellett volna jelenteniük, hogy újra Donald Trump az Egyesült Államok elnöke. Azonban csalódniuk kellett, mivel a jóslat nem vált valóra.



JUST IN: There is a massive crowd of QAnon believers right now at Dealey Plaza in downtown Dallas who believe that JFK Jr. didn't actually die in 1999 and he will reveal himself today as a Trump supporter. (h/t @stevanzetti) pic.twitter.com/cedvPfkhjn