Meglepetés? A vax lett az év szava

A vax lett az év angol szava az Oxford English Dictionary készítői szerint. A vax a vaccine, vagyis a vakcina rövidítése, nem viasz (wax), se nem cipőpucolókrém, és nem is hajformázószer, amire esetleg a hangzása alapján gondolhatnánk. A szótárkészítők szerint idén a vakcina csak úgy "befecskendezte magát az angol nyelv véráramába". Szeptemberben a vax szó használata a hetvenkétszeresére nőt a tavalyi szinthez képest. Azt is kiemelik, hogy ezt használva képeztek olyan szavakat is, mint például az antivaxxer, amit már Romániában és Magyarországon is egyre gyakrabban használnak az oltásellenesekre.



A készítők szerint más nyelvekben is megfigyelhető volt a vakcina szó előretörése. Portugáliában állítólag tízszer többször használták, mint egy évtizeddel ezelőtt. A franciában pedig már szinte kizárólag a Covid-oltásra utal a vakcina. A magyar adatokról sajnos nincsenek információk, de saját tapasztalatunk szerint valószínűleg nálunk is megsokszorozódott a használata., az Oxford Languages elnöke azt mondta a nyelvi bizonyítékok áttekintése során a vax nyilvánvaló választás volt, mert nem csak egyszerűen megugrott a használatának gyakorisága, hanem a gondolataink középpontjába került. Érvelése szerint mindenhol megjelent, kezdve a randiappoktól (vax 4 vax) egészen a bürokráciáig (vax pass). "Nyilvánvaló, hogy az oltások nyelve megváltoztatja azt, hogyan beszélünk - és gondolkodunk - a közegészségügyről, a közösségről és önmagunkról" - mondta.azt mondja, hogy a 80-as években kezdték el használni a szót, a vax és a vaxx is helyes írásmód, de előbbit többször használják. Definíciójuk szerint a vax oltást vagy oltottságot jelent, igeként használva pedig azt a cselekvést írja le, amikor valakit beoltanak azért, hogy egy betegség ellen védettséget szerezzen.

Külön kiemelik a vaxxie szót, ami a vax és a selfie összevonása és azt a fotót takarja, amit valaki az oltása előtt, alatt vagy után lő magáról.

Az angol nyelv legfontosabbnak tartott szótára általában minden évben megválasztja az év szavát. Tavaly ez mondjuk épp kivétel volt, mert nem tudta egyetlen szóban összefoglalni az évet, annyira rendkívülinek tartotta azt, ezértcímmel tettek közzé egy jelentést, ami az év történéseivel párhuzamban sorolta az új szavakat. 2019-ban a Climate emercency (klímavészhelyzet), 2018-ban toxic (mérgező), 2017-ban a youthquake (az új generáció érték és ízlésvilága alapján a kulturális, politikai vagy társadalmi kérdésekre gyakorolt jelentős tetteit, hatását fejezi ki) , 2016-ban pedig a post-truth (posztigazság).A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 2010 óta meg szokta választ az év magyar szavait, de ők általában csak később, decemberben jelentik be.