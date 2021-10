„A barátom volt” – megszólalt Alec Baldwin, aki véletlenül lelőtte operatőrét

Mivel még folyamatban van a nyomozás, ezért a Santa Fe-i seriffhivatal utasítására állítása szerint nem nyilatkozhat az ügyről, azonban a Rust című film forgatásán 42 évesen meghalt operatőr, Halyna Hutchinsról azt mondta, „a barátom volt”, és hogy aznap este, amikor megérkezett a forgatásra Santa Fe-be, a film rendezőjével, Joel Souzával és Hutchinsszal vacsorázott. (A Baldwin által használt fegyverből leadott lövés Souzát is vállon találta.)



Baldwin forgatás közben kellékfegyverrel lőtte le Hutchinst. A golyó áthatolt az operatőr testén, és a mögötte álló rendezőt is eltalálta. A rendezőasszisztens, Dave Halls elismerte, ő nem ellenőrizte a fegyvert, mielőtt oda adta Baldwinnak, aki szereplője és producere is a filmnek.

Alec Baldwin a történtek óta először beszélt nyilvánosság előtt az ügyről. Azt is elmondta, hogy találkozott Hutchins férjével és fiával is. Folyamatosan tartja a kapcsolatot Hutchins családjával, akik állítása szerint sokkos állapotban vannak. A filmforgatásokon ugyanis időről időre előfordulnak véletlen balesetek, de nem ilyenek. „Ami most történt, az egy a trillióból” – tette hozzá.Az újságírók a Vermont állambeli Manchesterben tudtak beszélni Baldwinnal, a CNN cikkében úgy fogalmaz, feleségével,nal, itt „húzzák meg magukat” a halálos kimenetelű incidens óta.Arra a kérdésre nem tudott választ adni, hogy dolgozna-e olyan film forgatásán, ahol olyan lőfegyvereket vannak, mint amilyeneket a Rust forgatásán is használtak.„Ne felejtsük el, és ez fontos, hogy hány golyót lőttek ki filmekben és sorozatokban az elmúlt 75 évben? Ez Amerika. Hány golyót lőttek, szinte mindegyiket baleset nélkül” – mondta Baldwin. Aki ezután szigorúbb intézkedésekről beszélt, hozzátéve, erről viszont nem neki kell döntést hoznia. (CNN,444.hu)