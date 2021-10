Fájhat a feje Zuckerbergnek: egyre kevésbé szól a fiatalokhoz, ez pedig baj lehet

Amikor a Facebook megjelent Romániában is, hatalmas újításnak számított a Hi5-hoz és társaihoz képest. Azonban a fiatalok eleinte legkedveltebb helyén idővel feltűntek a "boomerek", majd azon kaptuk magunkat, hogy már nem csak szüleink, de az ők szüleik is csilivili macskás képeket posztolnak, kiakadnak az ifjúság oda feltöltött képein, és keményen osztják a mindenféle fura tartalmaikat, amelynek egy része láthatóan álhír.



Nem csoda hát, hogy a fiatalok elkezdtek tömegével átslisszolni más felületekre, ahol még kiélhetik millenniumi éveik posztjait. Azonban a kevesebb fiatal felhasználó (az idősekre már kevésbé jellemző brutális időtöltés a Facebookon), nyilván nem tetszik a hirdetőknek, akiknek a techcég mást ígért nem kevés pénzükért. Ez pedig márFacebook alapítónak sem tetszik, fájhat is a feje rendesen a HVG.hu által szemlézett The Verge belső kutatásokon alapuló elemzése láttán.Ez ugyanis azt mutatja, hogy a Facebook tizenéves felhasználóinak száma csak az Egyesült Államokban 13 százalékkal csökkent 2019 óta, és a következő két évre nézve további 45 százalékos visszaesést jelzett előre, illetve a 20 és 30 év közötti fiatal felnőttek 4 százalékos csökkenését (ami a napi felhasználók számának általános csökkenését eredményezi a cég legjövedelmezőbb hirdetési piacán).„Tovább rontja a helyzetet, hogy minél fiatalabb egy felhasználó, átlagosan annál kevésbé használja rendszeresen az alkalmazást. Összességében a Facebook gyorsan elveszítette a vonzerejét a fiatalabb generációkat (és az őket preferáló hirdetőket) illetően” – jegyzi meg a HVG.Hozzáteszik, a Facebook egzisztenciális fenyegetésnek tekinti az elöregedő felhasználói bázist, és kétségbeesetten próbálja orvosolni a problémát. És bár a tulajdonában lévő Instagram továbbra is nagyon népszerű a tinédzserek körében, a Facebook saját adatai azt mutatják, hogy kezdenek kevésbé foglalkozni a tinik az alkalmazással.Zuckerberg a napokban azt ígérte a befektetőknek, hogy változásokra számíthatnak, ugyanis megpróbálják növelni a platform vonzerejét a fiatalabbak számára, a fiatal felnőttek kiszolgálására helyezik a hangsúlyt. A változások évekig eltarthatnak, viszont az Instagramon azonnal láthatóvá válhat majd a videózás fókuszba kerülése. Ami mögött az áll, hogy a Facebook jelenleg a TikTokot tekinti az egyik legnagyobb riválisának.