Tíz hónap börtönnel járt, hogy orális szexet mímeltek egy ortodox templommal a háttérben

Két orosz influenszert 10 hónap börtönbüntetésre ítélt a bíróság, mert a Vörös téri székesegyházzal a háttérben, orális szex utánoztak.



Az orosz bloggert, Ruslan Bobievet () és barátnőjét Asya Akimovát () október 29-én ítélte el az orosz ítélőszék, mert a pár szeptember végén olyan képeket tett közzé a közösségi hálón, amelyeken orális szexet mímelnek a moszkvai Vörös téren található Boldog Vazul-székesegyházzal a háttérben.A tádzsik származású Ruslani Murodjonzoda és barátnője, Anastassia Tchistova "olyan nyilvános cselekményeket követett el, amelyekben szándékosan tiszteletlenséget mutattak a társadalom iránt, és megsértették a hívők vallási érzéseit" - indokolta a bíróság. Állítólag súlyosbító körülmény volt, hogy Anastassia Tchistova a képeken rendőr ruhában van, és azt írták a bejegyzés fölé, hogy a munkakönyvbe ez is bele fér.Bobiev háromszor kért bocsánatot, és kérte, hogy inkább deportálják, és Chistova is bocsánatot kért, azonban a poszt miatt a bloggereket október 1-jén őrizetbe vették, 10 napos letartóztatást kaptak és 5000 rubel bírságot. Később a hívők érzéseinek megsértésére hivatkozva bíróság elé álltak, és bűnösnek találták őket.A fényképek felháborodást váltottak ki, azonban az ítélet is több kritikát kapott, mivel egyesek aránytalannak tartják. "Ez őrület, tiszta őrület! Semmit sem tettek " - írta, akiszáműzetésben lévő szövetségese a TwitterenA francia hírügynökség megjegyzése szerint az ítélet súlyosságaorosz elnök egyre vehemensebb konzervatív politikájával áll összeköttetésben, aki gyakran a hagyományos értékek védelmezőjeként jelenik meg. Elvárásait pedig a kritikus hangok elnyomásával, és a megfelelési kényszerrel próbálják egyesek kielégíteni.(afp, digi24