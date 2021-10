Teodosie érsek ismét a rádióban osztotta az eszet a vakcinával kapcsolatban. Egy szakorvos szerint nem volt jó ötlet

A konstancai ortodox érsek legújabban arról értekezett a Dobrudzsai Rádióban, hogy az allergiásoknak vigyázniuk kell a koronavírus elleni oltásokkal, mert a vakcinák rizikót jelentenek számukra. A rádiót egyébként korábban már megbüntette az Országos Audiovizuális Tanács Teodosie oltással kapcsoaltos kijelentései miatt. A G4Media.ro által megkérdezett allergológus orvos szerint a főpap állításai távol vannak a valóságtól.



Teodosie arról beszélt, hogy az allergiások veszélybe kerülhetnek, ha beveszik a vakcinát, és hogy "óvatosnak kell lennünk" és "folyamatosan konzultálni kell az orvosokkal és a szakemberekkel".allergológus szerint viszont rendkívül ritkák azok az esetek, amikor a vakcinának ellenjavallata van. Mint elmondta, Kolozsváron több száz allergiás beteget vizsgált meg, és mindegyiküknek azt tanácsolta, hogy vegye be a koronavírus elleni vakcinát."Meghallgattam az okos orvosokat. Nagy érdeklődéssel hallgatom őket, figyelek, hogy ne maradjak le a megértésről, amikor olyan orvosok beszélnek, akik szakemberek, és valóban nagy tudásúak - magyarázta Teodosie érsek a Dobrudzsai Rádióban. - És néhány napja megtudtam, hogy ha valaki, aki érintett a covidban, ez idő alatt beadatja a vakcinát, az végzetes lehet a számára. Ezért kell óvatosnak lennünk. Vagy néhányan, akiknek bizonyos betegségeik vannak, például allergiásak. Még influenza esetén sem jó a klasszikus influenza elleni gyógyszer, ha valaki allergiás. És itt nem vagyunk egyformák, ezért nagyon óvatosnak kell lennünk, állandóan konzultálnunk kell az orvosokkal és a szakemberekkel, és az orvosoknak kellene nagyobb részt vállalniuk, nem pedig a politikusoknak vagy a közigazgatási embereknek, a járvány kezelésében."allergológus és immunológus főorvos, a Kolozs Megyei Kórház munkatársa azonban másképp látja a dolgot."A lakosság körében 20-25% vagy még ennél is nagyobb az allergiásak aránya. Ha negatív üzenetet közvetítünk feléjük a védőoltással kapcsolatban, akkor nagy problémák lehetnek a csoportos immunizálással" - fejtegette az orvos a g4media.ro-nak."Alapvetően az egyetlen ellenjavallat arra vonatkozik, ha valaki a vakcina egyik összetevőjére allergiás, de ez nagyon ritka. A vakcinák az immunitást kiváltó összetevők mellett tartalmaznak bizonyos adalékanyagokat. Az mRNS-vakcinák (Pfizer, Moderna) adalékanyagai között polietilénglikolt tartalmazó nanorészecskék vannak. Azoknak a betegeknek, akik bizonyítottan allergiásak a polietilénglikolra vagy az azt tartalmazó gyógyszerekre, allergológushoz kell fordulniuk. De ez nem jelenti azt, hogy nem kapnak oltást. Miben található még polietilénglikol? Például a Midocalmban vagy az Omeranban, amelyek széles körben használt gyógyszerek - mondta Nadia Gherman. - Még ezekben az esetekben sem kerüljük el a vakcinát, hanem megvizsgáljuk a pácienst, és egy másik vakcinát, például a Johnsont vagy az Astra Zenecát javasoljuk számára.Az orvos kifejtette: a nem mRNS-alapú vakcinák adalékanyagként tartalmaznak poliszorbát 80-at, amely egyeseknél allergiát okoz ugyan, de az nagyon ritka. A poliszorbát 80 számos más vakcinában is megtalálható, például az influenza elleni vakcinákban."De nem is kell a gyógyszerek között keresgélnünk. A poliszorbát 80 megtalálható például a pékárukban, szószokban, desszertekben, cukrászati termékekben, zacskós levesekben, jégkrémekben vagy testsúlyszabályozó diétás termékekben. Csak el kell olvasni a címkéket" - tette hozzá."A

z allerigások 99 százalékának ajánlott a covidvakcina bevétele.

Nagyon ritka, hogy a vakcina miatt allergiás reakció lépjen fel. Amire fontos felhívni a figyelmet az, hogy a súlyos gyógyszer- vagy ételallergiával rendelkező embernek az oltást követően 30 percig felügyelet alatt kell maradnia. Vagy érdemes eleve kórházi oltóközpontot felkeresnie.Azonban minden oltóközpontban van egy csapat, amely figyeli a pácienseket, és rendelkezik sürgősségi készlettel. Kolozsváron nem volt olyan esetünk, amikor be kellett volna avatkozniuk. Azoknak, akiknek a kórtörténetében súlyos allergia szerepel, ajánlott allergológushoz fordulniuk az oltás előtt. A védőoltás az esetek több mint 99%-ában engedélyezett. Nagyon sok ilyen betegünk volt, de nem léptek fel utólagos problémák, jól vannak."Nadia Gherman szerint ha vannak olyanok, akiknek az első oltásadag után anafilaxiájuk volt, azoknak kötelező allergológiai vizsgálatot végeztetni. Az orvos nem fogja ellenjavallni az oltást, de egy másik vakcinát fog javasolni."Ha megkapta a Pfizert és súlyos reakciót váltott ki, szóba jöhet az oltás ellenjavallata, de egy másik vakcina is adható. Ha a Pfizerre súlyos reakciója volt, akkor a Johnson is beadható, de allergológushoz kell fordulnia. Rengeteg betegünk volt, mivel a gyógyszerallergia diagnosztikai központja vagyunk. Nem ellenjavalltuk az oltást, és a visszajelzések jók voltak, nem lett senkinek semmi baja. A kockázat-haszon arány, figyelembe véve a tömeges kitettséget és a magas fertőzőképességet, egyértelműen a védőoltás mellett szól."