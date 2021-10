A beoltottak még a Delta variánst is sokkal kevésbé terjesztik, mint az oltatlanok

A Delta-változat megjelenése ellenére a teljesen beoltott emberek kisebb valószínűséggel fertőznek meg más embereket – derül ki a New Scientist folyóiratban október 23-án megjelent cikkből, amely összegzi az ezzel a témával kapcsolatos ismereteket. Egy holland, publikálás előtt álló kutatás eredményeiből is idéznek, miszerint a Delta változattal fertőzött, beoltott emberek 63%-kal kisebb valószínűséggel terjesztik a SARS-CoV-2-t, mint a be nem oltottak.



"Ez a szám csak kicsivel alacsonyabb, mint az Alfával kapcsolatos adat" - magyarázza, a holland Epidemiológiai és Fertőző betegségek Felügyeleti Központ epidemiológusa, a tanulmány vezető szerzője.Az Alfa variáns esetében a kutatócsoport azt találta, hogy az alfa-hordozó, beoltott emberek 73%-kal kisebb valószínűséggel fertőztek tovább, mint az oltatlanok."A védőoltások átvitelt csökkentő összhatása még nagyobb, mint 63%, mivel a legtöbb beoltott ember eleve nem fertőzött" - tette hozzá a kutató. Még ha feltételezzük is, hogy az oltás csak felére csökkenti a fertőzés kockázatát, ez azt jelentené, hogy a vakcinák több mint 80%-kal csökkentik a globális terjedést.Ugyanakkor több eddigi - angliai szingapúri és amerikai - kutatás is igazolta, hogy a beoltottak rövidebb ideig és kevesebb mennyiségű vírussal fertőznek, mint a beoltatlanok. A védőoltás nemcsak a nagy fertőzési potenciállal járó időszakok időtartamát rövidíti le, és csökkenti a tünetek időtartamát, de úgy tűnik, korlátozza a terjedést is.