Gabby Petito után vőlegényét, Brian Laundrie-t is holtan találták a hatóságok, így rendkívül nehéz munka vár a nyomozókra, hogy kiderítsék, mi történt a tragikus sorsú fiatal párral.



Brian Laundrie elfogásával a nyomozók közelebb kerülhettek volna annak a rejtélynek a megoldásához, hogy mi történt a vőlegényével országjáró körútra induló fiatal influenszerrel, Gabby Petitóval. A múlt héten azonban az FBI megerősítette, hogy holtan találták Laundrie-t is, így a hatóságoknak a maradék nyomokon kell elindulniuk.Laundrie maradványainak boncolása nem vezetett eredményre, nem tudták kideríteni a haláleset módját vagy okát, így a maradványait most egy igazságügyi antropológushoz szállították – írja az NBC a család ügyvédjére, Steven Bertolinóra hivatkozva.A CNN szerint a család úgy tervezi, hogy nem tartanak temetést, Laundrie maradványait elhamvasztják. Ahogy korábban is írtuk, Laundrie maradványai mellett az FBI talált néhány személyes tárgyat, például egy hátizsákot és egy jegyzetfüzetet. Ezek a tárgyak és a bűnügyi helyszínek kritikus fontosságúak lesznek a nyomozás során.Bertolino korábban elmondta, a nyomozók a szülők segítségével bukkantak Laundrie maradványaira, azt viszont tagadta, hogy a család tudott volna arról, hogy a fiuk el akar tűnni. Bertolino azt is tagadta, hogy a szülők megállapodtak a nyomozókkal, hogy segítenek a keresésben, ő ugyanis ügyvédjükként kifejezetten azt tanácsolta számukra, hogy ne beszéljenek a hatóságokkal.A nagy vihart kavaró üggyel ebben a cikkünkben foglalkoztunk.