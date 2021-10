1956: itthon és világszerte így emlékeztek meg a magyar forradalomról (fotók)

Magyarországon, Erdélyben és külföldön is megemlékeztek az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról október 23-án; az erdélyi ünnepségek a járványhelyzetre való tekintettel visszafogottabbak voltak.



Fényfestés a Külügyminisztérium épületén és a Bem-szobornál az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján

Fényfestés a Műegyetem K épületén

Fényfestés a Nagy Imre-szobornál, a Jászai Mari téren

Halászbástya. Fotók: MTI/Mohai Balázs

"A járványügyi helyzet jelenlegi állása nem teszi lehetővé, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tervezett ünnepséget az elképzeléseink szerint tudjuk megtartani", közölte néhány napja a kézdivásárhelyi városháza. Kézdivásárhelyen október 23-án a református temető kopjafáinál, majd a Hősök Emlékműve előtt koszorúztak; a Nagy Mózes Elméleti Líceum, valamint a Református Kollégium diákjainak műsorát templomokban tartották/tartják meg, az azokról készült videófelvételt pedig online lehet megnézni a város Facebook-oldalán.Sepsiszentgyörgy önkormányzata is közölte: az október 23-i megemlékezést szűk körben tartják meg.Sepsiszentgyörgyön ugyanakkor volt több kísérőrendezvény is: a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy és a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség első ízben mutatta be Erdélyben a Magyar Távirati Iroda (MTI) „56 kép 56-ról” című dokumentumfotó válogatását, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emblematikus képanyagából.A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy rövid hangösszeállítással is megemlékezik idén az ’56-os forradalomról. Ezúttal az MTVA Rádióarchívumából szerzett ritkán, vagy csak 1956-ban hallott hírekkel és bejelentésekkel tették még különlegesebbé október 23-át a szervezők."Az '56-os forradalom 65. évfordulójának tiszteletére diákok és cserkészek fáklyás felvonulásával készültünk. A járványhelyzet ezt felülírta. Tegnap este gyertyák fénye üzente a Márton Áron téren: Székelyudvarhely nem feledi a hősöket" - posztolta a székelyudvarhelyi városháza.Ugyanakkor a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban koncertezett a lengyel VOLOSI zenekar, amit élőben online közvetítettek.Csíkszeredában többnapos rendezvénysorozattal ünnepeltek.Marosvásárhely hivatalos önkormányzati oldalán nincs nyoma megemlékezésnek, viszont Soós Zoltán polgármester így tisztelgett a hősök emléke előtt:A magyar Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit az alaptörvény is megerősített.Október 23-án este Budapesten több helyszínen fényfestés volt látható az ünnep alkalmából: piros-fehér-zöld lett a Külgazdasági és Külügyminisztérium Bem téri épülete, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem "K" épülete, a Terror Háza Múzeum, a Jászai Mari téren a Nagy Imre-szobor, valamint a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út kereszteződésében lévő épület.Az 1956-os forradalomról világszerte megemlékeztek; az egyik leglátványosabb fényfestés a Niagara-vízesésen állít emléket a magyar szabadságharcnak.A tallini tévétorony is piros-fehér-zöldbe öltözött: