Az operatőr meghalt, a rendező pedig megsérült, amikor Alec Baldwin elsütött egy kellékfegyvert egy forgatáson

Egy nő meghalt, egy férfi pedig megsérült, amikor Alec Baldwin színész elsütött egy kellékfegyvert a Rust című 19. századi western forgatása közben.



I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0