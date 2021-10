Békésen aludt a kanadai nő, amikor egy meteorit átszakította felette a plafont

Egy kanadai nő, Ruth Hamilton az ágyában feküdt, amikor egy kisebb meteorit a házába csapódott. A nagy sebességgel érkező űrkavics azonban nem állt meg a külső rétegekben, azokat és még a plafont is átszakítva az ágyába esett. Az esetet a The Vancouver Sun nyomán írta meg a HVG.



B.C. woman nearly hit by meteorite that crashed through bedroom ceiling: 'I've never been so scared in my life' https://t.co/eYSMYzlpqk