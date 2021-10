Kalapács alá kerül Van Gogh szalmaboglyás festménye, amit egykor a nácik koboztak el

A Christie's szerint a Szalmaboglyák Van Gogh egyik legnagyobb hatású papírképe, amely valaha is piacra került.



Elárvereznek a jövő hónapban New Yorban egy Vincent Van Gogh-vízfestményt, amelyet a második világháború idején a nácik elkoboztak a tulajdonosától, és amelyért 20 millió dollárt vagy annál többet is adhatnak.A francia posztimpresszionista festő(Szalmaboglyák) című, 1888-ban készült képét, a tavaly 99 évesen elhunyt texasi olajmágnás gyűjteményének más darabjaival együtt bocsátja áruba a Christie's a november 11-i aukción.Az aukciósház közleménye szerint a vitatott tulajdonú festmény eladását az tette lehetővé, hogy a néhai olajmágnás és az egykori zsidó műgyűjtő örököseinek sikerült megegyezniük. A megállapodás részleteit bizalmasan kezelik.A festményt, amelyen három, aratómunkások fölé magasodó szalmaboglya látható, 1913-ban vásárolta megnémet gyáriparos, aki 1938-ban Amszterdamba menekült a nácik elől.A műgyűjtő a képet egy párizsi műkereskedő gondjaira bízta, aki eladta aztnak, a híres zsidó bankárcsalád egyik tagjának. A második világháború kitörésekor Alexandrine de Rothschild Svájcba menekült, műgyűjteményét pedig Franciaország német megszállása idején a nácik elkobozták.A képnek a háború vége és az 1970-es évek közötti sorsa ismeretlen. Cox 1979-ben vásárolta egy New York-i galériától. A Christie's szakértője szerint a Szalmaboglyák Van Gogh egyik legnagyobb hatású papírképe, amely valaha is piacra került.Az árverés előtt – október 17. és 21. között – a festményt kiállítják Londonban, ahol első ízben láthatja a nagyközönség azóta, hogy 1905-ben szerepelt egy Van Gogh-retrospektíven az amszterdami Stedelijk Múzeumban.