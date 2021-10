Mennyibe kerül egy hamis oltási igazolvány Romániában és Magyarországon?

Romániában és Magyarországon is lefüleltek a hatóságok olyan személyeket, akik hamis oltási igazolványok árusítására alakítottak ki bűnszövetkezeteket.



Prahova megyében legutóbb négy személyt, köztük oltóközpontban dolgozó ápolónőket vettek őrizetbe vesztegetés, befolyással való üzérkedés, befolyásvásárlás, számítógépes okirathamisítás és hamisítás gyanújával. A rendőrség az üggyel kapcsolatban 17 házkutatást hajtott végre az oltóközpontban és egyes háziorvosok rendelőiben.A vádlottak biztosították az érdekelt személyek számára az oltást igazoló tanúsítvány megszerzését, anélkül, hogy a COVID-ellenes szérumot valóban beadták volna nekik - áll a Prahovai Bíróság ügyészeinek vádiratában.Bírósági források az Agerpresnek elmondták, a hamis oltási igazolványért eseteknként akár 1000 lejt (mintegy 200 eurót) is elkértek az igénylőktől.Magyarországon is hamis védettségi igazolványok készítőit fogta el a rendőrség Győr-Ménfőcsanakon - tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon. Az ügy előzményeiről azt írták: a rendőrök augusztusban Vámosszabadi közelében egy szlovák rendszámú gépkocsi szlovák állampolgárságú sofőrjét és utasát ellenőrizték, aki hamis magyar védettségi igazolványt adott át az egyenruhásoknak. Később a sofőr nadrágjából további kilenc, hamis védettségi kártya került elő, ezért a két szlovák állampolgárt közokirat-hamisítással gyanúsították meg.A közlemény szerint a Győri Rendőrkapitányság és a megyei rendőr-főkapitányság felderítői további információkat gyűjtöttek, tanúkat kutattak azért, hogy a hamis okiratok, okmányok készítőit is kézre kerítsék.Ennek eredményeként a rendőrök kedd este egy 47 és egy 41 éves férfit fogtak el Győr-Ménfőcsanakon. A helyszínen és a férfiak által bérelt irodában a nyomozók már elkészült és névre szóló, a gyanú szerint hamis magyar védettségi igazolványokat találtak, valamint ezen okmányok készítéséhez szükséges több száz plasztikkártyát és egy kártyanyomtatót is lefoglaltak - ismertették. Emellett 60, különböző méretű, nyomtatott oltási igazolásra, illetve kábítószergyanús anyagra bukkantak a nyomozók. A rendőrség kezdeményezte mindkét férfi letartóztatását.Egy korábbi, hasonló ügy felgöngyölítése kapcsán a police.hu azt írta , Magyarországon a hamisított oltási igazolvány ára mintegy 60 ezer forint (167 euró).